UK: svelata la ricetta dei pancake scozzesi della Regina Elisabetta

Torniamo in UK perché qui è stata svelata la ricetta segreta dei pancake scozzesi tanto amati dalla Regina Elisabetta.

di Manuela 17 Settembre 2022

In UK è stata svelata la ricetta dei pancake scozzesi della Regina Elisabetta, ricetta che sembra facesse parte delle tradizioni di famiglia. Da lì, poi, la ricetta ha cominciato a fare il giro del mondo.

La storia di questa ricetta è abbastanza curiosa. È stata scritta non su un ricettario di famiglia o su un diario, bensì in una lettera che nel 1960 la regina inviò a Dwight D. Eisenhower, allora presidente degli Stati Uniti. Questa lettera è stata scritta a pochi giorni di distanza dalla visita di Eisenhower e della moglie Mamie nel castello di Balmoral. Probabilmente al presidente e alla First Lady questa versione dei pancake era piaciuta così tanto che la regina aggiunse la ricetta nei loro scambi epistolari.

La ricetta è quella relativa ai pancake scozzesi o scones: rispetto ai pancake tradizionali, gli scones sono un pochino più spessi perché sono leggermente lievitati. Inoltre vengono serviti a colazione o per il tè delle cinque, accompagnati dalla marmellata.

E via con la ricetta. Questi sono gli ingredienti per 16 persone:

farina: 4 tazze

zucchero semolato: 4 cucchiai

latte: 2 tazze

uova: 2 (intere)

bicarbonato di sodio: 2 cucchiaini

cremor tartaro: 3 cucchiaini

burro fuso: 2 cucchiai

Prendi le uova, lo zucchero e metà del latte e sbatti tutto insieme. A questo punto aggiungi la farina, mescola per bene e aggiungi il resto del latte, il bicarbonato e il cremor tartaro. Solo a questo punto unisci il burro fuso.

Nella ricetta la regina ricordava al presidente e consorte di sbattere a ungo l’impasto. Inoltre la miscela non doveva essere fatta riposare per troppo tempo prima della cottura. La regina proponeva poi delle varianti: basta aggiungere la scorza d’arancia o la cannella all’impasto ed ecco che si possono avere pancake di gusti differenti. Alternativa: sostituire lo zucchero con il Golden syrup, sciroppo zuccherato che si trova ovunque in Gran Bretagna.

Oltre ai pancake, poi, la regina pare che amasse fare colazione tutti i giorni con i panini alla marmellata.