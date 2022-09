UK: Tom Cruise sorride benevolo al gregge di pecore che invade il set di Mission: Impossibile 8

di Manuela 16 Settembre 2022

Simpatico imprevisto in UK sul set di Mission: Impossibile 8. In pratica un gregge di pecore ha invaso il set, bloccando le riprese. E il tutto sotto lo sguardo divertito e benevolo di Tom Cruise.

L’attore non è nuovo a imprevisti sul set, ma di sicuro le pecore hanno colto di sprovvista anche lui. La troupe si trovava nel Lake District intenta a girare Mission: Impossibile 8, quando all’improvviso all’orizzonte è apparso un gregge di pecore che, con tutta la flemma ovina di questo mondo, si è diretto verso le aree delle riprese. Qui le pecore hanno deciso che era ora di fermarsi a mangiare e si sono messe allegramente a brucare vicino a un tendono allestito dallo staff.

Ovviamente le riprese si sono fermate, con Tom Cruise che si è messo a osservare divertito l’invasione di pecore. Inoltre pare che si sia anche spostato per far passare le pecore in tranquillità. Che si sia trattato di un insolito modo del pastore per incontrare l’attore? Chissà se Tom Cruise, trovandosi in questa situazione, ha preso in considerazione l’idea di inserire anche le pecore nel film? Magari come mini villain?

Comunque sia, le riprese di questo film stanno dando grandi soddisfazioni. Qualche giorno fa un gruppetto di ignari escursionisti si è imbattuto accidentalmente nell’attore, il che ha generato una serie di scatti con il sorridente attore.

[Crediti | Screenshot dal video di YouTube]