UK: torna il Real Ale Train, il treno “alcolico” che serve pinte di birra ai viaggiatori

di Manuela Chimera 25 Gennaio 2023

Sta per tornare in UK un gradito evento (almeno, per gli amanti del genere): il Real Ale Train sta per rimettersi a viaggiare. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un treno “alcolico” che serve pinte di birra agli entusiasti viaggiatori che salgono sulle sue carrozze.

Come funziona il Real Ale Train in UK?

Chi ha provato questa esperienza, parla di un viaggio leggendario. Adesso, dopo lo stop, ecco che nelle campagne dell’Hampshire il treno è pronto a ricominciare a viaggiare. Il tour partirà dalla stazione ferroviaria di Alton, vicino a Farnham. Salendo sul treno, i passeggeri potranno ammirare i paesaggi idilliaci della campagna britannica sorseggiando felicemente pinte di birra e svariati alcolici.

Dalla stazione ferroviaria di Alton il treno (noto anche più semplicemente con la sigla RAT) scenderà lungo la Watercress Line, il tutto con il carrello del bar che continuerà imperterrito a servire pinte a tutti i passeggeri che lo vorranno.

Nel menu troveranno spazio sia i birrifici locali dell’Hampshire che quelli delle contee circostanti. Ogni pinta costerà 4 sterline, ma si potrà ordinare anche una mezza pinta da 2 sterline. Contando che a Londra una pinta è arrivata anche a costare 8 sterline o più, non è male come prezzo, non fosse che bisogna poi sommarvi quello del biglietto del treno.

Comunque sia, tutti coloro che prenoteranno in anticipo un tour, riceveranno un gettone insieme al biglietto del treno in modo da ottenere una pinta in omaggio. Il treno farà due viaggi andata e ritorno sulla Watercress Line, con ultima fermata alle 22.30 ad Alton, in tempo per prendere le coincidenze per Londra e le altre città del sud.

Veniamo ora alle noti dolenti. Ovviamente un tour del genere non costa proprio pochissimo. Ogni singolo scompartimento costa 150 sterline e può ospitare al massimo sei persone (nel prezzo del biglietto sono inclusi sei buoni per una pinta gratuita). Il biglietto singolo, invece, costa 20 sterline.

Ma ci sono anche altre linee ferroviarie che stanno pensando a iniziative similari. L’Hs1, quella che gestisce la tratta del tunnel sotto La Manica in Inghilterra, vorrebbe aprire una nuova linea che unisca direttamente Londra ai vigneti di Bordeaux.

A proposito di birra: secondo il 52% degli inglesi la birra è diventata troppo cara (colpa dell’inflazione, dei rincari delle materie prime e dei rincari dei costi dell’energia), cosa che ha indotto il popolo britannico a giudicare inaccessibili ormai i prezzi di una pinta.