Un anno a New York, senza pagare l’affitto: il concorso delle caramelle Skittles

Skittles ha lanciato un concorso a estrazione in cui si vince la possibilità di vivere per un anno intero, senza pagare l'affitto, a New York.

Diciamoci la verità – potrebbe non essere l’ideale se siete fan del minimalismo. Dimenticate le tinte pastello, gli angoli netti e un poco severi, le luci soffuse: l’appartamento messo in palio dalle caramelle Skittles è l’esatto opposto, un vero e proprio caleidoscopio di colori sgargianti (proprio come le caramelle in questione, d’altro canto).

Ok, ci pare sia necessario fare un piccolo passo indietro – che cosa c’entrano tra loro, esattamente, un appartamento in quel di New York e le caramelle a marchio Skittles? Semplice, in realtà: l’azienda ha fondamentalmente dato il via a un concorso a estrazione che permette ai fan del brand di vincere la possibilità di vivere un anno intero, senza pagare l’affitto, nella Grande Mela. C’è una condizione, però: devono piacervi i colori.

“Gli asciugamani sono nel cassetto blu… No, quello è azzurro!”

La parola chiave è “senza pagare l‘affitto“, come i nostri lettori più attenti avranno senz’altro notato, che d’altronde senza questa condizione vivere un intero anno a New York potrebbe essere una sentenza anche per i portafogli più abbondanti. Vincere è facile come partecipare: basta compilare il form direttamente dal sito ufficiale dell’iniziativa, e incrociare le dita.

L’appartamento in questione è nato dalla collaborazione tra Skittles e la decoratrice d’interni Dani Klarić, nota per il suo amore per il design massimalista, che ha definito il lavoro ultimato un “capolavoro pieno di arcobaleno”. Una lettura che è tutta un programma: a noi, evidentemente più grigi e noiosi, pare quasi quelle camere dei bambini che costruivano qualche anno fa in programmi come Extreme Makeover: Home Edition, a metà tra parco divertimenti e allucinazioni caleidoscopiche.

“L’appartamento Skittles Littles Living sembra una piccola fuga dalla realtà con i colori dell’arcobaleno e l’arredamento massimalista” ha spiegato Klarić. “Vivere in uno spazio piccolo non significa dover pensare in piccolo, specialmente quando si tratta di stile”.

Stando a quanto riportato dalla stessa Skittles, l’appartamento è di appena una trentina di metri quadri e si trova nel Carmel Place di Manhattan. Per carità, mancherà la cabina armadio, ma di certo non pecca in termini di personalità: pavimento a pois in bagno (ma veramente?), carta da parati a forma di nuvola, mobili e ripiani della cucina che riprendono l’intero spettro dell’arcobaleno, divano viola intenso e un piccolo esercito di oggetti ispirati alle caramelle Skittles. L’ideale per ogni bambino di sei anni, davvero.

“Micro nelle dimensioni ma massimizzato nell’estetica e nella funzionalità” si legge in una nota stampa emessa da Skittles, “l’appartamento sfrutta al massimo ogni angolo”. Riempiendolo di colore e caramelle, s’intende.