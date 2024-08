Un atleta è diventato virale recensendo il cibo del villaggio olimpico su TikTok: ecco “The Muffin Man”

Henrik Christiansen, nuotatore norvegese 27enne, è "The Muffin Man": il critico gastronomico non ufficiale (non ancora, perlomeno) del villaggio olimpico.

Henrik Christiansen: ventisette anni, norvegese, nuotatore, attualmente inserito nella seconda batteria per i 1500 metri in stile libero, più di recente salito agli onori della cronaca internettiana con il soprannome di “The Muffin Man“. Il suo superpotere? Una vera e propria ossessione per i muffin serviti al villaggio olimpico, e abbastanza personalità da avere conquistato la vetrina di TikTok.

Muffin, già, specialmente al cioccolato. D’altro canto la lista dei cibi vietati al cosiddetto ristorante più grande al mondo è già piuttosto lunga – avocado, foie gras (ma – badate bene – solo per i comuni mortali, che le anatre sono ben contente di farsi ingozzare se è per i Vip), patatine fritte e persino i nugget di pollo -, ma evidentemente nessuno ha pensato di mettere un limite ai dessert.

Dalla carriera di nuotatore a quella di influencer?

Certamente più gustosi (e morbidi) di una medaglia d’oro, pare i muffin al cioccolato del villaggio olimpico siano una vera e propria delizia. Il nostro protagonista, dicevamo, se ne è completamente innamorato: quella che era cominciata come una innocua avventura social si è trasformata in una serie virale.

“Una recensione di alcuni dei pasti che ho mangiato fino a ora al villaggio olimpico”, si legge nel primo video caricato da Christiansen su TikTok, dove gli ormai famigerati muffin fanno la loro prima apparizione. Il voto del nostro protagonista non lascia spazio al dubbio: “Undici punti su dieci, è una cosa folle”. La trovata, dicevamo, è stata un successo; e nei commenti centinaia di utenti hanno chiesto l’atleta di continuare la serie.

Christiansen è stato ben felice di tornare a vestire i panni del critico gastronomico: nei video successivi lo vediamo offrire un muffin ad altri atleti, autoproclamarsi “The Muffin Man”, e addirittura essere sorpreso da un compagno di stanza mentre nasconde alcuni dolciumi nel suo comodino.

Le avventure gastronomiche del nuotatore hanno portato diversi utenti a schierarsi sotto la bandiera della Norvegia: “Io sto tifando per tutti gli atleti norvegesi proprio a causa del Muffin Man” ha scritto un utente su TikTok. Secondo altri si tratta della “cosa più inaspettata e allo stesso tempo divertente arrivata dalle Olimpiadi quest’anno”. Altri ancora, infine, hanno una visione più romantica: “È la migliore love story olimpica di sempre”.