Un grande albergatore e uno chef stellato uniscono le forze nelle Marche

Errico Recanati, maestro stellato della brace di Andreina, e Guido Guidi di The Begin Hotels si sono uniti in una partnership che potrebbe portare nuove energie nella regione, e non solo.

È stata annunciata una piccola rivoluzione nell’ospitalità e gastronomia marchigiane: due nomi decisamente in vista si sono uniti in una sinergia che promette grandi cose. Si tratta di Guido Guidi, fondatore di The Begin Hotels, e della famiglia Recanati, storici ristoratori portati a gloria stellata dallo chef Errico Recanati, riconosciuto dai gourmet come uno degli indiscussi maestri in fatto di brace e cotture ancestrali.

L’operazione segna quindi l’ingresso del celebre ristorante Andreina nella collezione di boutique hotel del gruppo attraverso quella che i protagonisti definiscono come un’integrazione societaria: un’unione che, secondo Guidi e Recanati definisce “un passaggio strategico che unisce ospitalità e alta cucina in un progetto condiviso di valorizzazione dell’eccellenza del territorio su ampia scala”.

La visione condivisa di Andreina e The Begin Hotels

Questa iniziativa non è frutto di una decisione improvvisa, ma, come spiegato dai protagonisti, “nasce da una visione condivisa maturata nel tempo e alimentata da una collaborazione già sperimentata attraverso eventi esclusivi ospitati negli hotel del gruppo”.

Guido Guidi ha espresso grande soddisfazione per la concretizzazione del progetto, sottolineando sia il valore professionale che quello affettivo dell’operazione: “Questa partnership è il risultato di una visione condivisa. Unire il fuoco stellato di Errico alla nostra realtà significa elevare turismo e ristorazione marchigiana a un livello superiore, creando esperienze capaci di raccontare l’Italia più vera. Ho voluto fortemente concretizzare questo progetto anche per il legame profondo che mi unisce a questo storico ristorante, che per me rappresenta casa, famiglia e tradizione”.

Dallo stesso punto di vista, lo chef Errico Recanati vede in questo sodalizio un’opportunità di crescita e una nuova fase evolutiva per il proprio percorso gastronomico, incentrato sulla valorizzazione della brace e della legna: “Per me questa alleanza rappresenta l’inizio di un nuovo racconto. Con Guido condividiamo valori profondi: il senso dell’esperienza, il rispetto delle radici e la volontà di dialogare con l’esterno senza perdere ognuno la propria identità”.

Nonostante il cambiamento dell’assetto societario, l’identità culinaria del ristorante rimarrà fedele all’esperienza della cucina di fuoco e brace che gli garantisce la stella Michelin ininterrottamente dal 2013. La riapertura della sede storica di Loreto è ufficialmente fissata per il prossimo 2 aprile e, oltre ai classici menu degustazione denominati Fuoco e Fiamme, a partire dal mese di maggio verrà introdotto il Fuoco del Giovedì. Si tratterà di un appuntamento settimanale con menu a tema accompagnato da vini marchigiani, con l’obiettivo di rendere l’esperienza stellata più accessibile e, contemporaneamente, valorizzare le piccole produzioni e le cantine del territorio.

Se l’insegna fine dining del gruppo, come era lecito presupporre, non subirà sconvolgimenti, è interessante ragionare su come questa sinergia possa essere sfruttata gastronomicamente anche nelle altre attività del gruppo, che vede al momento otto alberghi in cui, nelle sedi di Ancona e Portonovo e, al di fuori delle Marche, a Trieste e nel salentino, si trovano già 6 insegne tra ristoranti e bistrot. Un’occasione ghiotta per allargare le ambizioni stellate dei due novelli soci, la cui portata scopriremo sicuramente a breve.