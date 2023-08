Un Guinness World Record piccante: il più lungo bacio al peperoncino

di Luca Venturino 3 Agosto 2023

Quando diciamo “un Guinness World Record piccante” lo intendiamo in tutti i sensi. Mike e Jamie Jack, marito e moglie provenienti dall’Ontario, in Canada, sono entrati di diritto nel Guinness dei Primati ottenendo il record mondiale per la categoria “bacio più lungo al peperoncino habanero” – una definizione che, a onore del vero, potrebbe apparirvi un pochino stramba (in che senso un bacio al peperoncino?), ma che di fatto è estremamente precisa nel descrivere l’impresa compiuta dai nostri due protagonisti. Le regole erano piuttosto semplici: Mike e Jamie hanno dovuto mangiare ciascuno un peperoncino habanero e poi baciarsi per il maggior tempo possibile. La loro prova è durata ben 15 minuti e 6,5 secondi.

Guinness World Record “al peperoncino”: il bacio piccante più lungo al mondo

Siamo certi che, tra di voi, considererebbe faticoso un semplice bacio – senza peperoncino aggiunto – dalla durata di un quarto d’ora. Vogliamo dire, dovreste tenere gli occhi chiusi tutto il tempo? O preferireste tenerli aperti, e vedere la faccia del vostro partner letteralmente appiccicata alla vostra mentre anche lei o lui tenta di ingannare il tempo? Mike Jack, romanticone d’altri tempi, ha tuttavia affrontato la prova con tutt’altro spirito: “La parte migliore è stata che ci siamo baciati per 15 minuti” ha commentato dopo avere battuto il record.

È bene notare che il nostro protagonista maschile non era affatto un estraneo al Guinness World Record: il buon Mike poteva già vantare una discreta serie di imprese a tema peperoncino, come l’aver divorato nel minor tempo possibile dei Carolina Reapers e dei Bhut Jolokia. Niente di meglio, dunque, che condividere la propria passione – ossia perdere la sensibilità della bocca per diversi minuti – con la propria moglie: Jamie, per tentare il record del bacio, ha passato un intero mese a mangiare un habanero al giorno per allenarsi a dovere. Cosa non si fa per amore!

“Abbiamo avuto 30 secondi ciascuno per mangiare un habanero” ha spiegato ancora MIke “e poi non abbiamo dovuto fare altro che unire le nostre labbra per il maggior tempo possibile”. La fa sembrare facile, no? Curioso che tutte le interviste post Guinness World Record siano sue: immaginiamo che Jamie fosse più occupata a cercare di domare le fiamme.

Scherzi a parte, è bene notare che un peperoncino di questa particolare qualità può vantare da 100.000 a 350.000 unità di calore Scoville – l’unità di misura per valutare la “forza” di un peperoncino -, distaccando notevolmente il ben più conosciuto jalapeños, che invece si arena tra i 2500 e gli 8000 unità Scoville. Complimenti ai coniugi Jack – la coppia più bollente dell’internet.