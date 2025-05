Un McDonald’s mobile è stato allestito in Arabia Saudita per accogliere Donald Trump

Donald Trump vola in Arabia Saudita e il principe Mohammad bin Salman, evidentemente preoccupato per la sua dieta, gli fa trovare un McDonald's su ruote.

Gita fuori porta ma con l’aria di casa. Donald Trump vola fino in Arabia Saudita, e il principe ereditario Mohammad bin Salman pensa bene di accoglierlo con un McDonald’s mobile. No, non all’inglese mobile: mobile nel senso che si muove.

In quel di Riad si discute, si firmano accordi – dell’ultima ora è quello redatto dai nostri due protagonisti che impegna l’Arabia Saudita a investire negli USA 600 miliardi di dollari, ad esempio – e soprattutto se magna. E non è certo necessario essere il più fine diplomatico al mondo per intuire che all’ospite possa far piacere trovare tappeto rosso & piatti preferiti in una volta sola. Ma badate bene – la trovata potrebbe andare molto oltre la semplice preferenza alimentare.

Il legame tra Trump e McDonald’s

“Basta fast food: deve cambiare o morirà”: parla chef Andre Rush, stella del web e chef presidenziale già sotto quattro mandati. Il suo intervento risale a una manciata di giorni dall’insediamento alla Casa Bianca di Trump, ma quel che ci interessa, cronologia a parte, è sottolineare come la dieta del POTUS sia cosa pubblica.

Niente colazione, pranzo solo se e quando necessario, e poi banchetto declinato secondo i grandi classici del fast food per riempirsi la panza prima di mettersi a letto. Di lui Robert F. Kennedy Jr, Segretario della Salute nominato direttamente da Trump, aveva detto che “mangia cose davvero pessime”. Lo sdegno non gli ha impedito di banchettare con Big Mac a bordo dell’aereo presidenziale, ma non divaghiamo.

Trump, dicevamo, è atterrato a Riad ed è stato accolto con tutti gli onori del caso – compresa la premura necessaria a garantire che potesse godere dei suoi pasti preferiti, ovunque si trovasse. La soluzione è il McDonald’s su ruote, per l’appunto: ma i nostri lettori più attenti ricorderanno anche che Trump, in un colpo di coda surreale, aveva addirittura concluso l’ultima campagna elettorale proprio friggendo patatine sotto gli archi dorati.

Fu un caso nazionale e una risposta a Kamala Harris (che a differenza del rivale ha veramente lavorato da McDonald’s): nella corsa alla Casa Bianca anche un lavoretto estivo, specie se condiviso da una percentuale importante della nazione, può essere risorsa. Che la trovata del principe saudita sia anche un omaggio a una trovata che si è piazzata a metà tra politica e meme?