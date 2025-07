Un produttore francese è finito in tribunale per aver venduto un milione di bottiglie di Champagne contraffatto

"Tutti sapevano, tutti partecipavano e tutti ne hanno tratto profitto". Didier Chopin rischia 4 anni di carcere per aver venduto Champagne contraffatto: nella difesa ha spiegato che fosse l'unico modo per evadere gli ordini della GDO.

Su TikTok c’è chi lo chiama “Champagne dell’Ohio“: vino fermo tramutato in frizzante grazie alla Sodastream. Didier Chopin, 56 anni, va meno per il sottile, o se preferiamo non ama mettere i puntini sulle i. Nel senso che il suo Champagne è ottenuto con lo stesso modo – iniettando anidride carbonica in un corpo fermo, per l’appunto -, ma è stato venduto come se fosse originale. In Francia non l’hanno presa bene.

“Ho commesso un errore”, avrebbe commentato il nostro protagonista dopo avere lasciato il tribunale. “Sono rovinato”. Tant’è: frode, abuso di denominazione e abuso di beni aziendali. Il futuro, per monsieur Chopin, ha perso ogni effervescenza. Ma quante bottiglie è riuscito a vendere, nel frattempo?

Chopin o Lupin: il passo è breve

Circa duecentomila, avrebbe detto il nostro durante la sua prima testimonianza. Poi, durante l’udienza in tribunale del 10 giugno, ci ha ripensato: forse erano tra le 500 e le 600 mila, chi lo sa. Le stime più recenti, stando a quanto riportato da Wine Spectator, indicano invece un totale complessivo compreso tra le 800 mila e il milione e 200 bottiglie.

Il piano era semplice. Acquistare vini fermi ll’Ardèche e dalla Spagna, iniettarvi anidride carbonica e aggiungere sciroppo di liquore. Successivamente, trasportava la miscela nella Marna, dove la imbottigliava e la etichettava come Champagne. No, questa volta non dell’Ohio: Champagne e basta. Chi se lo compra, altrimenti?

Il castello di carte è crollato quando alcuni ex dipendenti si sono rivolti alle autorità nel 2023. Chopin è fuggito in Marocco e lì ha avviato una nuova attività di orticoltura; ma è stato poi eventualmente arrestato dalla polizia locale. Dopo un periodo di sette mesi passato nelle prigioni marocchine, Chopin è stato estradato in Francia dove ha dovuto difendersi dai capi di accusa di cui sopra. Ma come fare, quando le carte sono già state giocate?

“Tutti sapevano, tutti partecipavano e tutti ne hanno tratto profitto” ha dichiarato il produttore. La sua difesa ha portato in aula il rapporto con Leclerc, la celeberrima catena di supermercati d’Oltralpe, che avrebbe esercitato “enormi pressioni” su di lui affinché producesse più Champagne a prezzi sempre più bassi. C’era una sola soluzione per evadere gli ordini, ha pensato Chopin: la contraffazione.

Il dado è tratto. L’accusa ha chiesto che Chopin venga condannato a quattro anni di carcere, tre dei quali con la condizionale, e a 100.000 euro di multa. Chiede inoltre una pena di due anni con la condizionale e una multa di 100.000 euro per la moglie, accusata di complicità. Ha chiesto che a Chopin venga interdetto definitivamente l’esercizio di qualsiasi attività vinicola, che tutte le bottiglie di Champagne contraffatte vengano sequestrate e distrutte e che confischi tutti i suoi beni, inclusi vigneti e conti correnti.