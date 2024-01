Su TikTok c’è chi trasforma il vino fermo in frizzante: ecco lo “Champagne dell’Ohio”

Tra le caratteristiche più sorprendenti dell’uomo c’è anche e soprattutto la capacità di fare necessità virtù. TikTok, che a oggi è la più rappresentativa vetrina della società occidentale, brulica di dimostrazioni pratiche: c’è chi affronta il dovere culinario delle feste lavando le patate nella lavastoviglie in modo da tagliare i tempi, chi è dell’idea che cospargersi di birra sia un’ottima strategia per abbronzarsi meglio, e ora anche chi produce – in casa, come i migliori vigneron di un tempo! – lo Champagne dell’Ohio.

La nostra protagonista e sedicente produttrice di bollicine a stelle e strisce si chiama Lindsay Secrest Marean, e a differenza di molti suoi colleghi non si fa alcun problema a condividere i segreti del suo mestiere: “Una volta mia sorella ha messo del vino bianco, fermo, nel SodaStream, perché voleva dello spumante” ha spiegato in un video. “Credo che dovrebbe essere chiamato Champagne dell’Ohio“.

Ok, ma che prevede il disciplinare?

Per chi non lo sapesse, la SodaStream è una macchina – non ci azzardiamo a definirlo elettrodomestico – tradizionalmente utilizzata per trasformare l’acqua naturale in frizzante. Da qui l’intuizione geniale: chi l’ha detto che non possa essere usata anche per trasformare il vino fermo in frizzante?

Nel disciplinare di produzione dello Champagne dell’Ohio, in altre parole, la SodaStream rappresenta un passaggio necessario e obbligatorio; un po’ come l’affinamento in legno per i vini rossi più austeri. Attenzione, però: produrre la vostra personalissima etichetta di Champagne dell’Ohio è ben più complicato – e pericoloso – di quanto sembra.

La nostra Lindsay, infatti, si raccomanda di non riempire mai completamente la bottiglia della SodaStream: meglio tenersi sotto la metà della capienza massima. Dopodiché si preme il pulsante magico e si “aspetta finché non sembra che stia per esplodere. A quel punto è meglio dargli una piccola pausa”. La sicurezza prima di tutto.

Lindsay si è per di più assicurata di aggiungere un “importante disclaimer”, affermando che non era del tutto sicuro di quello che stava facendo e che la produzione di Champagne dell’Ohio potrebbe finire per rovinare la SodaStream. D’altro canto, quando mai l’innovazione e la sperimentazione non ha comportato dei rischi? Impossibile fare una frittata senza rompere qualche uovo.

Come potrete immaginare lo Champagne dell’Ohio ha ottenuto un enorme successo su TikTok: il video di Lindsay Secrest Marean ha accumulato diversi milioni di visualizzazioni, e nei commenti c’è anche chi ha trovato l’ispirazione per nuove etichette: “Volevo provare con il Prosecco, ma sul manuale della SodaStream c’è scritto che potrebbe esplodere”, ha scritto un utente.