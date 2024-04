Un sito di escort sostiene che col Vinitaly si lavori di più

Escort Advisor, primo sito di recensioni escort in Europa, ha elaborato i dati di traffico e presenza in occasione del Vinitaly: diamoci un'occhiata.

Chiamiamola, se preferite, economia collaterale: com’è ovvio e naturale che sia, le grandi manifestazioni fieristiche muovono grandi numeri e capitali nel territorio di elezione. L’esempio del Vinitaly è quanto mai azzeccato: dopo avere passato la giornata a fare slalom tra l’ampio vigneto dello Stivale, dagli stand dei produttori di Trento Doc a quelli di Aglianico del Vulture, inevitabilmente ci si riversa per le strade (o per i benzinai) di Verona e paesi limitrofi per continuare con aperitivi, cene, post cene. E badate bene, non ci riferiamo a un calice di passito: basti dare un’occhiata ai dati di Escort Advisor.

Escort Advisor è il primo sito di recensioni escort in Europa, e ha recentemente preso in esame i dati di traffico e di presenza costruendo un interessante rapporto sul comportamento del settore durante i grandi eventi fieristici, Vinitaly dovutamente compreso.

Il (post) Vinitaly in numeri: un’occhiata ai dati

Numeri alla mano, il dato di presenza escort a Verona per la settimana del Vinitaly – dall’11 al 17 di aprile, tanto per intenderci – ha fatto registrare un aumento del 5% rispetto alla settimana precedente. A fornire piena risonanza alla natura altrimenti fredda dei dati c’è il racconto di Rossella, che per l’appunto lavora su Verona e si pubblicizza attraverso la piattaforma di Escort Advisor.

“Aver lavorato bene ed in maniera professionale negli anni mi ha premiato” ha spiegato Rosella, “sono piena di richieste e ricevo molti clienti per il dopo fiera. Ho avuto anche richieste di cene di lavoro, con naturalmente il dopocena”.

Come potrete immaginare la storia di Rossella è lungi dall’essere un caso isolato: anche Sofia e Rebecca, che lavorano su Verona e sono registrate a Escort Advisor, confermano le sue parole. “Sono molte le richieste già da qualche giorno di cena e dopocena per alleggerire la giornata di lavoro in fiera”, hanno spiegato. Poi qualche norma operativa: “Cachet fino a 800 euro a testa per un impegno di 3-4 ore circa”.

Vale poi la pena notare che alla voce “incontro fugace”, per chi davvero non può fare a meno di tornare quanto prima allo slalom vinicolo di cui sopra, si è registrato un aumento del +25.8% di profili visitati tra i primi due giorni di Vinitaly rispetto agli stessi della settimana precedente. I dati di Escort Advisor, a coronare quanto visto fino a ora, indicano infine un incremento del tempo di permanenza sul sito del +38,41% rispetto allo stesso periodo dell’edizione precedente – segno che la cosiddetta economia collaterale del post fiera sta sempre più espandendosi.