Un’epidemia legata alla lattuga sta rovinando la dieta dei bambini americani

La Cyclospora sta costringendo in bagno decine di migliaia di Americani, e c'è chi per precauzione sta eliminando frutta e verdura dalla dieta, soprattutto da quella dei bambini.

Alla fine, dopo settimane di casi di diarrea acuta, si è capito a cosa fosse collegata l’epidemia di Cyclospora che sta preoccupando gli Stati Uniti, con il più grande focolaio mai segnalata nella storia.

Il colpevole, secondo le autorità sanitarie, era la lattuga iceberg. Della semplice insalata, mannaggia. Qualche foglia, e subito migliaia di persone in giro per gli Stati Uniti (c’è chi parla di più di diecimila casi, e c’è chi dice che questa cifra sia ampiamente sottostimata, considerato che i casi più lievi non sono stati registrati) si sono trovate sul gabinetto in preda a forti crampi addomiinali. Un’epidemia preoccupante, che pare sia stata generata da della lattuga iceberg proveniente dal Messico centrale, con il marchio Taylor Fresh Foods, ma distribuita anche con altre etichette e venduta nei popolarissimi supermercati Walmart, e utilizzata anche dalla catena Taco Bell per le sue preparazioni.

Da lì, considerata anche la tardiva individuazione dell’origine del problema, la Cyclospora è dilagata un po’ ovunque: Illinois, Kansas, Oklahoma e Pennsylvania. E poi Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio e West Virginia.

Cos’è la Cyclospora

La Cyclospora è un parassita minuscolo quanto micidiale, che causa una violentissima malattia intestinale chiamata ciclosporiasi. Si trasmette attraverso le feci umane, che possono contaminare cibo e acqua, mentre non si trasmette da persona a persona.

Chiunque può contrarre la ciclosporiasi, e tendenzialmente chiunque guarisce, con l’aiuto dei giusti antibiotici e con qualche giorno di riposo, ma le persone con un sistema immunitario indebolito, gli anziani o i bambini possono manifestare una malattia più grave o complicazioni dovute a una grave disidratazione e potrebbero necessitare di un trattamento più lungo.

La Cyclospora infetta l’intestino tenue e di solito causa diarrea acquosa con frequenti evacuazioni. Altri sintomi comuni includono perdita di appetito, calo ponderale, crampi/dolori addominali, gonfiore, flatulenza, nausea e affaticamento. Possono inoltre manifestarsi vomito, dolori muscolari, mal di testa, febbre lieve e altri sintomi simil-influenzali. Tuttavia, alcune persone infette da Cyclospora non presentano alcun sintomo. Se non trattata, la malattia può portare a disidratazione e gravi complicazioni che possono richiedere cure più intensive.

Come il panico cambia la dieta dei bambini americani

La Cyclospora però, in questo caso, ha degli effetti non soltanto fisici sulla popolazione americana. In tanti sono bloccati in bagno, è vero, ma in molti di più non hanno alcuna intenzione di finirci. E dunque, nel dubbio che il colpevole non sia solo quella lattuga iceberg messicana, hanno smesso di mangiare verdure.

Una situazione che arriva a peggiorare una dieta che già nella maggior parte dei casi è sbilanciata sulla carne e sulle proteine animali in generale.

In particolare, considerato che la ciclosporiasi può avere conseguenze più gravi nei bambini, ecco che di conseguenza la frutta e la verdura stanno scomparendo – per eccessiva precauzione – dalle diete di molti bambini americani. Una situazione che – pare – andrà avanti ancora a lungo, perché le autorità americane stanno faticando ad arginare l’epidemia. Uno dei problemi con il contenimento è che i sintomi spesso non si manifestano prima di diverse settimane successive all’ingestione del parassita. Dunque, c’è chi per sicurezza ha tagliato tutta quanta la verdura cruda, o tutta quanta la verdura in generale, rendendo necessari diversi interventi di sensibilizzazione collettiva sul tema.