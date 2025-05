La Nuvola di Ghigo diventa un gelato per fare la coda anche in estate

Se siete torinesi di stretta osservanza, per voi il Natale non è tempo di panettoni, e nemmeno di pandori. Voi aspettate le feste per la “nuvola di Ghigo”, vero fenomeno locale totalmente sconosciuto al di fuori del territorio sabaudo, che riscuote successo immutato dagli inizi del secolo scorso, con interminabili code di affezionati avventori di fronte alla storica sede della pasticceria Ghigo in via Po.

Si tratta della creazione di Bartolomeo, che ha fondato questa istituzione della golosità cittadina nel 1870: l’impasto è a tutti gli effetti simile a quello di un pandoro, ma quello che lo caratterizza, e da cui evidentemente deriva il nome, è la copertura di crema al burro, rifinita da un altrettanto candida (e generosa) spolverata di zucchero a velo.

La buona notizia è che non dovrete più aspettare la stagione fredda e le festività per gustare questo dolce: quest’estate l’antica pasticceria torinese lo propone anche in versione gelato.

Il gelato alla nuvola

La pasticceria non ha ancora dato un annuncio ufficiale, ma sui profili instagram di vari influencer locali non si parla d’altro: la nuvola di Ghigo è diventata gelato, e la cosa segna una piccola rivoluzione, visto che il dolce è rimasto immutato dai primi del ‘900.

Le descrizioni in realtà non sono precisissime, ma sappiamo cosa è lecito aspettarsi: quantità pantagrueliche di burro, chi riprendano la copertura dell’originale, una generosa variegatura con pezzi del lievitato e, ci auguriamo, una consistenza ariosa e soffice tanto da ricordare la nuvola stessa.

C’è da scommettere che nel dehors sotto i portici della pasticceria vedremo un’infinità di coppette di questa nuova creazione di Ghigo, magari accompagnate da un altra specialità della casa: la sontuosa panna montata. Storico complemento di cioccolate, caffè o marron glacé, sarà un’accoppiata ideale e ad alto coefficiente di gola anche per questo nuovo gelato torinese.