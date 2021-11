Uova fresche cat. A di Allevamenti Falco: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela 16 Novembre 2021

Dopo Il Pandoro Originale di Melegatti, un altro richiamo è stato pubblicato sul sito Salute.gov: sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti delle Uova fresche cat. A di Allevamenti Falco a causa di un rischio microbiologico. In questo caso la data di pubblicazione dell’allerta sul sito e la data dei controlli presenti sull’avviso di richiamo vero e proprio è sempre la stressa: è quella del 15 novembre 2021.

La denominazione di vendita esatta del prodotto coinvolto nel richiamo è Uova fresche cat. A. Il marchio del prodotto è Allevamento Falco S.R.L. – Gino, mentre il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 061003 – IT T8B20CE. Sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è sempre Allevamenti Falco S.R.L., con sede dello stabilimento in via Fontana Vecchia 15 a Arienzo (CE).

I numeri di lotto interessati dal richiamo sono:

21-23-24-28-29/11: sono quelli con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 21-23-24-28-29 novembre 2021 e unità di vendita rappresentata dalle confezioni da 6 e da 30 uova

1-5-7-8-10/12/2021: sono quelli con data di scadenza o termine minimo di conservazione dell’1-5-7-8-10 dicembre 2021 e unità di vendita rappresentata dalle confezioni da 6 e da 30 uova

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico grave per la salute dei consumatori, cioè un pericolo presenza Salmonella enteritidis. Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di riconsegnare il prodotto presso il punto vendita di acquisto. Ovviamente tali lotti con queste scadenze non devono essere mangiati.