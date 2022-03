Uova in equilibrio sul dorso della mano: ce ne vogliono 18 per il nuovo Guinness World Record

Ibrahim Sadeq è entrato nel Guinness World Record per il maggior numero di uova tenute in equilibrio sul dorso della mano.

di Luca Venturino 7 Marzo 2022

Saper impilare uova, o comunque tenerle in equilibrio. Se volete entrare nel Guinness World Record, pare che queste siano le minime competenze richieste. E se nel primo caso occorre saper formare una torre di almeno quattro uova per sfidare il Record attuale, nel secondo si vola fino a diciotto: solo allora potrete pensare di sfidare Ibrahim Sadeq, che ha recentemente inserito il suo nome nel Guinness dei Primati.

Diciotto uova per l’appunto, tutte tenute in equilibrio sul palmo della mano: un esercizio di perizia, cautela e calma assoluta. “È necessario avere un alto livello di concentrazione quando si tenta un record del genere, che è difficile da raggiungere” ha commentato Sadeq, che si è allenato per quattro volte a settimana prima di tentare il record. “Pensa al dolore e alla pressione sulle mani… Dovevo essere assolutamente pronto per il momento della prova.”

Le regole di questo particolarissimo tentativo di record prevedono che uova debbano rimanere in equilibrio per almeno cinque secondi… prima di formare un’omelette sul pavimento. “Essere un detentore del titolo ufficiale del Guinness World Records è stato un sogno diventato realtà” ha spiegato ancora. “Voglio che il mondo apprezzi l’arte dell’equilibrio e spero di ispirare qualcuno a inseguire i propri sogni”.