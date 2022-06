USA, carenza alimenti per l’infanzia: il latte artificiale Nestlé arriva dalla Germania

Negli USA segnalata una carenza di alimenti per l'infanzia. Per questo motivo adesso il latte artificiale Nestlé arriverà in volo dalla Germania al Texas.

di Manuela 7 Giugno 2022

Oltre ai problemi con le uova (i cui prezzi sono alle stelle a causa dell’influenza aviaria), ecco che negli USA si assiste anche a una carenza di alimenti per l’infanzia. Per questo motivo adesso arriverà in volo dalla Germania al Texas un carico di latte artificiale Nestlé.

Sono gli Stati Uniti che hanno organizzato il volo per portare 110mila libbre di latte artificiale Nestlé dalla Germania al Texas fra due giorni. Si parla dell’equivalente di circa 1,6 milioni di bottiglie da 8 once che verranno distribuite a livello nazionale. Inoltre nei prossimi giorni verranno annunciate nuove consegne da parte di Nestlé.

Il presidente Joe Biden ha dichiarato ai Reuters che il governo non mollerà fino a quando non avranno risolto questo problema (che potrebbe durare ancora un altro paio di mesi): al momento si stanno attivando affinché il latte artificiale sia presente sugli scaffali di tutti i negozi degli USA.

Pare che la carenza di alimenti per l’infanzia si sia trasformata in un grave problema politico per Biden che deve anche risolvere il guaio dell’elevata inflazione (possibilmente prima delle elezioni di novembre).

Per questo motivo Biden ha dato il via all’operazione Fly Formula. Al momento si attendono 1,5 milioni di bottiglie da parte di Nestlé, mentre dovrebbero arrivarne poi altri 8,3 milioni da parte di Bubs Australia e Kendamil.

Ricordiamo che negli ultimi mesi gli americani sono nei guai per quanto riguarda le forniture di latte in polvere a causa del maxi richiamo di febbraio del atte artificiale prodotto da una delle maggiori aziende statunitensi del settore, gli Abbott Laboratories.