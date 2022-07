USA: è allarme carenza salsa piccante sriracha, mancano i jalapenos del Messico

di Manuela 1 Luglio 2022

Andiamo negli USA perché qui, fra tutte le carenze di prodotti alimentari di questo periodo, ce ne è una particolare: manca la salsa piccante sriracha. E tutto per colpa dei problemi di esportazione dei peperoncini jalapenos dal Messico.

Huy Fong Foods, il produttre californiano del marchio di sriracha più gettonato del paese (quello con gallo sulla bottiglia, per intenderci), ha spiegato che è costretto a ridurre la produzione di questa salsa piccante per via della mancanza di jalapenos dal Messico.

La carenza è così grave che un ristorante di Los Angeles ha chiesto ai suoi clienti di portargli le bottiglie di sriracha non ancora aperte, con particolare riferimento al marchio Huy Fong, in cambio di pasti gratuiti. Inoltre molte persone ossessionate dal dover mettere la salsa sriracha su qualsiasi cosa stiano mangiano, si stanno affrettando a fare scorta. E chi non ci riesce, dovrà trovare un’alternativa piccante adatta.

Secondo Huy Fong questa carenza durerà almeno tutta l’estate: la produzione di sriracha non riprenderà prima di settembre. Per evitare di rimanere in astinenza da salsa sriracha, i consumatori dovranno rassegnarsi o a utilizzare alti marchi o a sostituirla con altre salse, come la sambal oelek all’aglio o l’harissa al peperoncino essiccato, coriandolo e molto aglio.