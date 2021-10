Usa: il fast food In-N-Out viola ripetutamente le norme anti Covid

di Manuela 29 Ottobre 2021

Spostiamoci negli USA perché qui la catena di fast food In-N-Out in California ha di nuovo violato le norme anti Covid. Il locale di San Francisco era già stato chiuso perché si rifiutava di controllare il pass vaccinale ai clienti, mentre adesso è la volta del ristorante di Pleasant Hill.

I funzionari sanitari della contea, infatti, martedì scorso hanno deciso di chiudere a tempo indeterminato la sede di Pleasant Hill della famosa catena locale di hamburger in quanto rea di aver ignorato i ripetuti avvertimenti relativi al fatto che lo staff dovesse controllare il pass vaccinale dei clienti (o tampone negativo da massimo 72 ore).

Inoltre avvertimenti e multe sono scattati anche per i ristoranti In-N-Out di Pinole e San Ramon. Il fatto è che la catena si rifiuta di rispettare le normative anti Covid della Bay Area, fra le più severe dello Stato.

In una nota stampa la catena ha fatto sapere che si rifiuta di diventare la “polizia della vaccinazione”. È irragionevole aspettarsi cià, invasivo e non è sicuro costringere lo staff del ristorante a separare i clienti in coloro che possono essere serviti e quelli che non possono.

Arnie Wensinger, chief legale e business officer dell’azienda, ha dichiarato che l’azienda è ferocemente in disaccordo con qualsiasi norma del governo che costringa un’azienda privata a discriminare i clienti.

Nel frattempo, il ristorante di San Francisco è di nuovo sotto esame: dopo essere stato chiuso a ottobre perché non controllava i pass vaccinali, ecco che aveva riaperto la settimana scorsa, ma con la sola possibilità di offrire cibo da asporto o consumazioni all’aperto.

Tuttavia il dipartimento di salute pubblica della città è di nuovo in allarme: una denuncia, infatti, ha rivelato che il ristorante continuava a permettere di mangiare al coperto.