USA: la capitale della pizza è Detroit (con buona pace di New York)

Negli USA è stato deciso che la capitale della pizza statunitense sia Detroit e non New York (che rosica) o Chicago (che resta a guardare).

di Manuela 28 Marzo 2022

Un’indagine realizzata da Anytime Estimate non ha dubbi: la capitale della pizza degli USA è Detroit. Con buona pace di New York, che rosica d’invidia diverse posizioni dopo. E anche di Chicago che si era audacemente proclamata capitale mondiale della pizza, facendo arrabbiare buona parte dei napoletani.

Detroit a quanto pare non si accontenta di essere solamente la capitale dell’auto, no, adesso è anche la capitale della pizza. Almeno: negli Stati Uniti. L’indagine in questione ha valutato diversi parametri, fra cui anche il maggior numero di pizzerie indipendenti (non appartenenti a catene) presenti in quella città.

Ebbene, Detroit balza al primo posto in questa classifica: ha sei pizzerie indipendenti ogni 100mila abitanti. Questo numero, da solo, potrebbe non dire niente, ma bisogna considerare che è circa il doppio della media delle altre città esaminate che si fermano a 3,1 pizzerie indipendenti ogni 100mila abitanti.

E la Grande Mela? Beh, nell’immaginario collettivo New York dovrebbe stare in pole position, ma nella realtà dei fatti si deve accontentare di un mesto 22esimo posto in classifica. Prima di lei ci sono città come Cleveland, Philadelphia e Pittsburgh. Chissà cosa ne pensa l’autoproclamatasi capitale mondiale della pizza, Chicago, di questa prima posizione di Detroit?

L’indagine ha poi scovato altre chicche interessanti. Quando si va sui motori di ricerca a cercare “pizza ch’cken”, ecco che il primo risultato è occupato da Detroit. Se si cerca, invece, “Chicago-style pizza” Detroit si trova subito in seconda posizione. Idem dicasi per la “Detroit-style pizza”, variante della pizza rettangolare con bordi croccanti e condita con il brick cheese, formaggio tipico del Wisconsin.