USA: la carenza di pomodori fa salire il prezzo del ketchup

È allarme negli USA per la carenza di pomodori: gli agricoltori avvertono, stanno salendo i prezzi di ketchup e salse.

di Manuela 27 Agosto 2022

Andiamo negli USA perché gli agricoltori hanno diramato l’allerta per un’altra carenza di materie prime: mancano i pomodori, cosa che sta facendo salire il prezzo di ketchup e salse.

Mitchell Yerxa, un agricoltore della California, ha spiegato a Fox & Friends cosa stia succedendo. Yerxa ha annunciato che sarà un anno difficile: l’inflazione da record e la siccità stanno facendo salire i prezzi e questo potrebbe portare a una carenza di pomodori e di prodotti a base di pomodoro.

Quando si parla della coltivazione dei pomodori, infatti, l’acqua è fondamentale. Ma se non ne hai abbastanza, non puoi coltivare a sufficienza. Aggiungi alla carenza di acqua che sta funestando la California anche l’aumento dei costi dei fertilizzanti ed è chiaro perché i coltivatori sono preoccupati.

Il fatto è che la California solitamente coltiva il 96% di tutti i pomodori mangiati negli Stati Uniti e un quarto dei pomodori consumati in tutto il mondo. Il tutto con sole 232 fattorie a conduzione famigliare che coltivano pomodori per l’intera popolazione.

Il guaio è che se il costo dei fertilizzanti viene raddoppiato e se aumenta il costo dei prodotti chimici necessari per la produzione, ecco che aumenta anche il costo del lavoro, si devono raddoppiare i costi degli straordinari, manca poi l’acqua, non nascono sufficienti pomodori da coprire i costi e il tutto esita nell’impossibilità per queste aziende agricole a conduzione famigliare di continuare ad andare avanti.

E secondo le previsioni, i raccolti quest’anno non riusciranno a soddisfare la richiesta: in America si mangiano circa 13 milioni di tonnellate di pomodori, ma quest’anno gli agricoltori riusciranno a produrne solo 10 milioni di tonnellate.

Che gli Stati Uniti, dopo l’addio alla salsa piccante sriracha, si debbano preparare da dare l’addio anche al ketchup?