USA: la deputata Marjorie Taylor Greene scambia la Gestapo con il gazpacho

Negli USA la deputata trumpiana Marjorie Taylor Greene scambia la Gestapo per il gazpacho finendo per fare una gaffe colossale.

di Manuela 11 Febbraio 2022

Negli USA succede anche questo: che la Gestapo venga scambiata con il gazpacho. Per confondere la polizia segreta nazista con la zuppa di pomodoro fredda ce ne va, ma la deputata trumpiana Marjorie Taylor Greene è riuscita a compiere questa epica impresa.

Tutto è accaduto quando la Greene stava lanciando il suo duro attacco contro Nancy Pelosi, speaker della Camera e contro la Commissione di investigatori che stanno indagando sull’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021.

La Greene, nota per essere una cospirazionista dalle posizioni ultraconservatrici e ultracristiane, nonché adepta della teoria del complotto di Qanon, durante il suo discorso ha prima paragonato le carceri di Washington ai gulag. Poi, in un epico sforzo immaginativo, ha cercato di paragonare gli investigatori di polizia che stanno indagando sull’attacco al Congresso alla Gestapo. Solo che l’esternazione non le è uscita molto convincente visto che ha confuso la Gestapo con il gazpacho, paragonando dunque i poliziotti a una zuppa di pomodoro fredda.

Queste le sue parole durante l’intervista televisiva: “Abbiamo la polizia gazpacho di Nancy Pelosi che spia i membri del Congresso, spia il lavoro che svolgiamo, spia il nostro personale e i cittadini americani che vogliono venire a parlare con i loro rappresentanti”. Ovviamente la gaffe è stata immediatamente ripresa da Twitter, cosa che ha scatenato l’ironia del web.

Il portavoce della deputata ha poi tentato di mettere una pezza alla gaffe, dichiarando “Niente zuppa per coloro che spiano illegalmente i membri del Congresso, ma saranno gettati nel gulasch”. Passare dalla zuppa di pomodoro al secondo piatto a base di carne sarà servito a placare gli utenti dei social?