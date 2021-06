USA: la ricetta su TikTok del pasto di McDonald’s frullato e affettato disgusta tutti

TikTok rimane una fucina di ricette improbabili. Dopo quella degli spaghetti-hamburger con caramelle, ecco che adesso spopola negli USA (ma non solo) una nuova ricetta: il pasto di McDonald’s frullato e affettato come una torta, per il disgusto di tutti.

La ricetta è stata pubblicata da una TikToker che ha definito la ricetta come una “nuova svolta di un classico americano” (che poi definirla nuova è un po’ eccessivo: basta andare su YouTube e ci sono parecchie challenge a suon di cibo di McDonald’s frullato. Solo che nessuno si era spinto poi ad affettare il tutto come se fosse una torta).

Come spesso accade in questi casi, il video ha superato il milione di visualizzazioni e ha ottenuto anche 27.500 Like. Solo che poi, un altro utente, @wesleysille, ha deciso di commentare questa ricetta cercando di riportare gli entusiasti fan del video alla realtà (ottenendo più visualizzazione e Like rispetto al video originale).

Questa ricetta, infatti, è un vero e proprio orrore. Questi i passaggi salienti:

prendi un panino del McDonald’s (comprensivo di pane, hamburger di carne, insalata…) e mettilo nel frullatore aggiungi ora ketchup e senape a piacere e frulla il tutto in modo da ottenere una poltiglia omogenea a questo punto aggiungi nel frullatore le patatine fritte e un po’ di acqua e frulla di nuovo tutto adesso bisogna infilare una calza di nylon sulla mano e il braccio, prendere questa poltiglia in mano, rovesciare la calza in modo che la poltiglia rimanga all’interno e poi svuotare questo salsicciotto di poltiglia sulla carta stagnola, in modo da creare un rotolo di poltiglia mettere in frigo a riposare e far indurire la poltiglia per tutta la notte ora tirare fuori e affettare come se fosse un polpettone. Solo che non è un polpettone, ma un frullato di un intero pasto di McDonald’s

Ecco, avete presente il classico panino di McDonald’s con patatine? È così che diventa seguendo la ricetta di questa TikToker: