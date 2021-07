USA: mangia 76 hot dog in 10 minuti, è il nuovo record del Guinness dei Primati

Andiamo negli USA perché qui, ogni 4 luglio (Festa dell’Indipendenza), si tiene una gara assai particolare: quella dei mangiatori di hot dog. Ebbene, Joey Chestnut è riuscito a mangiare 76 hot dog in 10 minuti, stabilendo così il nuovo record del Guinness dei Primati.

Il precedente record di 75 hot dog in 10 minuti apparteneva a… sempre a Joey Chestnut a dire il vero, in pratica ha battuto il suo precedente record. In realtà questo è il sesto titolo consecutivo che Joey vince, il 14esimo della sua lunga carriera di mangiatore di hot dog.

Essendo che anche quest’anno, come nel 2020, a causa della pandemia da Coronavirus, non tutti hanno potuto assistere direttamente alla gara che si è tenuta a Coney Island, ecco che però ci sono dei video su YouTube che immortalano questa impresa gastronomica.

Queste gare si tengono tradizionalmente sempre il 4 luglio e non consistono solamente nel mangiare il wurstel con le salse, ma tutto il panino intero. A questo punto è lecito chiedersi fino a che numero di panini Joey (o chi riuscirà a spodestarlo dal trono prima o poi) potrà arrivare.

La risposta, fortunatamente, ci arriva dalla scienza. La dottoressa Smoliga dell’High Point University della North Carolina ha eseguito un’analisi matematica vera e propria relativa al numero massimo di hot dog che un essere umano può effettivamente mangiare in dieci minuti. E la risposta è stata 83. Quindi Joey ha ancora qualche margine di miglioramento davanti a sé.