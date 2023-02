USA: mangiare semi di papavero causa test antidroga positivi, il governo allerta i soldati

di Manuela Chimera 23 Febbraio 2023

Occhio ai semi di papavero: secondo il Dipartimento della Difesa degli USA, chi li mangia è a rischio di ritrovarsi positivo ai test antidroga. Ok, non ridete, ma la questione negli Stati Uniti è così seria che il Dipartimento ha dovuto emettere anche un’allerta ufficiale rivolta ai soldati.

Negli USA i soldati farebbero bene a non mangiare i semi di papavero

In pratica i soldati statunitensi devono stare attenti a non mangiare neanche un piccolo, innocente panino con i semi di papavero: se subito dopo fanno un test antidroga, ecco che questo potrebbe risultare positivo.

Per questo motivo Gilbert Cisneros, sottosegretario alla Difesa, ha distribuito un promemoria venerdì scorso, che riassunto potrebbe diventare “Ricordati di non mangiare i panini con semi di papavero”. Scherzi a parte, il promemoria ordina ai superiori in grado di avvisare tutti i soldati delle loro truppe in servizio di evitare il consumo dei semi di papavero, includendo in tale divieto anche i prodotti alimentari e i prodotti da forno che contengono o sono cosparsi di semi di papavero.

In realtà pare che da tempo sia noto questo problema di falsi positivi ai test antidroga causati dai semi di papavero. Lo stesso Cisneros nel promemoria cita uno studio del 1998 (lo potete trovare qui) nel quale si spiegava che l’ingestione di prodotti alimentari contenenti semi di papavero poteva causa dei falsi positivi ai test, mettendo così in dubbio i risultati degli screening.

La cosa è poi stata confermata anche in uno studio pubblicato nel 2022 (questo lo trovate qui): il consumo di prodotti a base di semi di papavero può portare a risultati dei test antidroga sulle urine positivi per gli oppiacei. Il fatto è che alcune varianti di semi di papavero presentano una concentrazione di codeina maggiore rispetto a quanto si pensava in precedenza.

Cisneros ha poi ribadito che se i soldati consumano prodotti a base di semi di papavero, questo potrebbe condure a risultati positivi dei test antidroga sulle urine, minando così la capacità del Dipartimento di identificare per davvero l’uso illecito di droghe.

Questo vuol dire che i militari in servizio dovranno dire addio ai panini, ai bagel e anche ai muffin con semi di papavero. Il rischio, altrimenti, è che, se vengono fatti test antidroga a caso della loro unità, potrebbero risultare falsamente positivi, pur non avendo consumato droghe effettive. Per contro, chi consuma davvero droghe potrebbe a sua volta usare la scusa del “È stato il panino con i semini di papavero” per giustificare un’eventuale positività del test.