USA: maxi richiamo di salsiccia di Vienna di Conagra Brands, ritirati 1 milione di kg di carne

di Manuela Chimera 5 Febbraio 2023

Andiamo negli USA perché qui è stato segnalato un maxi richiamo della salsiccia di Vienna di Conagra Brands a vari marchi. Nota anche come wurstel di Vienna o Vienna Sausage, ne sono stati ritirati dagli scaffali qualcosa come circa 1 milione di kg di carne.

USA: richiamo per la salsiccia o wurstel di Vienna

Conagra Brands ha richiamato dal commercio qualcosa come 2,58 milioni di libbre di carne di vari marchi, fra cui anche Goya e Kroger. Si parla di prodotti per un totale di quasi 2,6 milioni di sterline. Il poroblema è che la sua salsiccia viennese (nota anche come wurstel di Vienna) e i suoi prodotti a base di pollo in scatola, a causa di problemi di imballaggio, potrebbero essere contaminati e causare intossicazione alimentare negli ignari consumatori.

Il servizio di Ispezione e Sicurezza alimentare del Dipartimento dell’agricoltura degli Stait Uniti ha annunciato martedì scorso che gli articoli prodotti fra il 12 dicembre 2022 e il 13 gennaio 2023 da marchi come Goya, Kroger e Great Value potrebbero presentare dei danni sulle lattine, cosa che faciliterebbe l’ingresso nelle scatolette di agenti patogeni capaci di provocare intossicazioni alimentari.

LEGGI ANCHE Salame crudo Tradizionale di Agrisalumeria Luiset: richiamo per rischio microbiologico

Nel richiamo rientrano diversi prodotti di diverse pezzature, venduti nei negozi al dettaglio di tutto il paese. Il governo ha chiesto ai consumatori di controllare bene le scatolette acquistate: se il numero del lotto di produzione è il P4247, ecco che non devono assolutamente mangiarlo, bensì o buttarlo via direttamente o restituirlo presso il punto vendita di acquisto.

In generale la carne in scatola presente sugli scaffali dei supermercati è stabile e sicura. Ma se per qualche motivo la lattina è danneggiata o ammaccata, ecco che non solo può perdere liquidi, ma può deteriorarsi più facilmente causando anche l’ingresso di agenti patogeni.

L’USDA ha diramato anche una nota stampa specificando che le lattine potrebbero risultare danneggiate in un modo non immediatamente evidente ai consumatori, pertanto è bene controllare il numero di lotto. L’agenzia ha anche spiegato di non aver attualmente ricevuto segnalazioni di malattie o ricoveri associati a questo richiamo. Ma ammette anche i consumatori potrebbero manifestare sintomi anche giorni dopo il consumo della carne in lattina. Inoltre non è detto che tutti coloro che manifestano questi sintomi li ricolleghino subito a quella carne in lattina consumata qualche giorno prima.

Fra i sintomi potrebbero manifestarsi:

nausea

vomito

diarrea

dolore addominale

mal di testa

Qui di seguito trovare i nomi commerciali e il peso dei prodotti ritirati dal commercio: