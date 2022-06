USA: maxi richiamo per le lenticchie francesi e il Crumbles di porri di Daily Harvest

Negli USA Daily Harvest ha messo in atto un maxi richiamo delle sue lenticchie francesi e del Crumbles di porri dopo una serie di segnalazioni di ricoveri in ospedale.

di Manuela 24 Giugno 2022

Andiamo negli USA perché qui Daily Harvest ha organizzato un maxi richiamo per le lenticchie francesi e il Crumbles di porri a causa di parecchie segnalazioni di gravi sintomi e ricoveri in ospedale dopo aver consumato questi prodotti.

La linea di proteine vegetali Crumbles di Daily Harvest, marchio alimentare noto per essere sostenuto da diverse celebrità (fra cui Serena Williams, Gwyneth Paltrow, Shaun White e Bobby Flay) e per il fatto di proporre frullati pronti da miscelare e svariati cibi surgelati, era stata lanciata solamente a fine aprile. Tuttavia a partire dallo scorso fine settimana, Daily Harvest ha disposto il ritiro dal commercio dei suoi Crumbles di lenticchie e porri a seguito di diverse segnalazioni da parte di clienti.

Nell’annuncio di richiamo l’azienda ha spiegato che ha avviato un’indagine in merito e consiglia a chiunque abbia comprato questi prodotti di smaltirli e non mangiarli.

Tutto è iniziato una settimana fa quando sul subreddit Daily Harvest, un gruppetto che discute di consigli sui frullati e problemi di consegne vari, ha iniziato a riempirsi di storie relative a persone che avevano manifestato mal di pancia, febbre e problemi a fegato/cistifellea dopo aver mangiato le lenticchie di Daily Harvest.

Successivamente le segnalazioni sono comparse anche su altri social media. In particolare su Instagram, uno dei primi tester e content creatore Luk Wesley Pearson, aveva spiegato di aver assaggiato le lenticchie in questione due volte, manifestando subito dopo gravi problemi gastrointestinali che avevano richiesto un ricovero in ospedale, una serie di esami e anche l’asportazione della cistifellea.

Il creativo Abigail Silverman, invece, ha condiviso la sua esperienza su TikTok: dopo aver mangiato i suddetti crumbles ha avuto un netto aumento delle transaminasi con problemi epatici che sono durati un mese. Nonostante gli esami fatti, i medici non sono riusciti a capire quale fosse la causa del problema.

Quando hanno cominciato a fioccare le prime segnalazioni, Daily Harvest ancora continuava a promuovere i Crumbles su Instagram e così gli utenti hanno sottolineato come l’azienda non sia intervenuto abbastanza rapidamente. Così l’azienda ha iniziato a modificare le didascalie dei post con i Crumbles indirizzando i follower al sito web di Daily Harvest dove si legge l’avviso di richiamo.

Purtroppo ancora non è chiaro quale sia la causa del problema. Le lenticchie contengono lectina, una proteina che può causare problemi digestivi, ma solitamente solamente se si consumano le lenticchie crude. Tuttavia molti utenti che hanno segnalato malori hanno sostenuto di aver avuto problemi nonostante avessero mangiato le lenticchie cotte.