USA: panetteria realizza una scultura di pane di Han Solo di Star Wars nella carbonite

di Manuela 17 Ottobre 2022

Rimaniamo sempre negli USA, ma questa volta per qualcosa che farà strabuzzare gli occhi ai fan di Star Wars: una panetteria ha realizzato una scultura di pane di Han Solo nella carbonite. Esatto, proprio così: un Han Solo nella carbonite fatto tutto di pane.

La panetteria in questione si chiama One House Bakery, è a conduzione famigliare, si trova a Benicia, in California ed ha debuttato al 15esimo concorso annuale Downtown Scarecrow Contest con questa scultura alta poco più di 1,82 metri. La scultura in questione ritrae uno dei momenti iconici della saga di Guerre Stellari, quando Han Solo, interpretato da Harrison Ford, viene intrappolato nella carbonite subito dopo aver improvvisato una delle dichiarazioni d’amore più famose della storia del cinema.

Per questo motivo la statua è stata affettuosamente soprannominata Pan Solo. Il pane che la compone non contiene lievito. Le due proprietarie della panetteria, la chef Hannalee Pervan e la madre Catherine, ci hanno messo un mese per progettare l’opera e scolpirla, tutto a mano. Catherine ha spiegato che lei e la figlia sono nerd fino nel midollo, quindi per loro è stato un gioco da ragazzi creare una scultura di pane del genere.

La vera sfida è stata realizzare il viso: doveva assomigliare veramente a Harrison Ford e non a un uomo qualsiasi. Quindi quello che ha fatto è stato comprare online una maschera di Harrison Ford da usare come modello sulla scultura.

Per mantenere liscio lo strato superiore dell’impasto, poi, al posto di cuocere la scultura nel forno, hanno preferito usare delle pistole termiche. La scultura in questione sarà esposta fino alla fine del mese davanti al negozio come parte del concorso di Benicia Maion Street.

Ma le due geniali panettiere non sono nuove a imprese del genere. Da quando hanno aperto la panetteria nel 2018, si sono divertite a realizzare repliche a grandezza naturale, sempre fatte di pane, di personaggi di The Mandalorian (a proposito: qualcuno era riuscito ad assaggiare i cereali da colazione di Baby Yoda?) e Loki. Inoltre hanno anche creato un trono di ferro di baguette un un White Walker per realizzare una scena di game of Scones.

[Crediti Foto | Facebook – One House Bakery]