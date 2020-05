Star Wars: arrivano i cereali da colazione di Baby Yoda

Siete pronti per l’avvento dei cereali da colazione di Baby Yoda? I fan di Star Wars di sicuro non potranno mancare l’occasione di assaggiare questi corn puffs zuccherati con annessi marshmallow dal colore verdastro (ovviamente).

Da quando Baby Yoda ha fatto la sua comparsa per la prima volta nella serie The Mandalorian (la trovate in esclusiva su Disney+), ha letteralmente fatto strage di cuori. Questo piccolino appartenente alla stessa specie di Yoda è piaciuto così tanto che gadget e giocattoli a tema si sprecano ormai. Ma non solo: Starbucks aveva proposto un Frappuccino in stile Baby Yoda fuori menu, mentre qualcuno aveva realizzato anche la torta di Natale di Baby Yoda.

Adesso, invece, è la General Mills (celebre multinazionale statunitense nota per i suoi prodotti per la colazione: Cheerios, Cookie Crisp e Cinnamon Toast vi dicono niente?) a lanciare sul mercato, proprio in occasione dello Star Wars Day dello scorso 4 maggio, i cereali di Baby Yoda.

Come dicevamo, si tratta di corn puffs ovvero palline di mais soffiato e zuccherato con annessi marshmallow verdi. Probabilmente saranno molto dolci, ma volete mettere l’ebbrezza di fare colazione con Baby Yoda che ti guarda dalla scatola di cereali? Bisogna vedere, però, in quanti e quali paesi verranno commercializzati.