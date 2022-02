Usa: per una bistecca scatta una maxi rissa, ora indaga la polizia

Negli USA in un ristorante Golden Corral della Pennsylvania è scoppiata una maxi rissa per una bistecca. E tutto per una questione di precedenza.

Parafrasando un noto titolo, “Sfida al Golden Corral”: in un ristorante della Pennsylvania della nota catena USA è scoppiata una maxi rissa a causa di una bistecca. Sulla questione ora indaga la polizia.

Tutto è accaduto venerdì scorso nel ristorante Golden Corral di Bensalem, Pennsylvania. La rissa ha coinvolto una quarantina di persone: attualmente il sergente Glenn Vandergrift del dipartimento di polizia di Bensalem Township sta indagando sulle cause, cercando anche di identificare le persone coinvolte. Pare, però, che per il momento non sia ancora stato arrestato nessuno.

Il sergente ha spiegato che fortunatamente non ci sono stati feriti gravi, ma solo lievi. Mentre si attende una replica da parte di Golden Corral (al momento l’unica nota in merito è quella dove JK Hospitality ha riferito che la società aveva informato le autorità dell’accaduto, sottolineando che la sicurezza dei loro clienti e dei dipendenti è la massima priorità), ecco che le riprese video dell’accaduto (diffuse anche sui socia) mostrano i commensali mentre litigano e si lanciano sedie e tavoli all’interno del locale.

Il problema è che tutto questo caos pare che sia stato scatenato per una questione di precedenza su una bistecca ricevuta. Il testimone oculare Alex Rios ha spiegato come si sia scatenata la rissa. Rios aveva ordinato una bistecca al sangue, mentre il commensale prima di lui in fila aveva ordinato una bistecca ben cotta. Ebbene, quando il cuoco ha servito Rios per primo, ecco che il commensale della bistecca ben cotta si è infuriato perché Rios aveva ricevuto la sua bistecca per primo, mentre sarebbe spettata a lui la precedenza visto che aveva ordinato per primo.

Così come fatto notare da Rios, il cuoco aveva servito prima lui per un semplice motivo: cuocere una bistecca al sangue è molto più veloce che cucinare una bistecca ben cotta. Quindi era ovvio che dalla cucina sarebbe uscita per prima la bistecca al sangue e poi dopo quella ben cotta.

Ma a quanto pare il cliente della bistecca ben cotta non ha colto il punto della questione e ha scatenato la rissa. Prima sono arrivati i pugni, poi il lancio delle sedie. Rios ha spiegato che ha dovuto prendere lui stesso una sedia per cercare di difendersi. Alla fine Rios è emerso dall’alterco con un livido sul naso, mentre il fratello, che si trovava insieme a lui, ha rimediato un occhio nero e un’unghia spezzata.

Secondo Rios, poi, la situazione è stata esacerbata anche dal fatto che le persone non sono riuscite a capirsi appieno a causa delle mascherine, obbligatorie per via delle restrizioni anti Covid-19.