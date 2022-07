USA, richiamo lenticchie e Crumbles di porri di Daily Harvest: tutta colpa della farina di tara

di Manuela 21 Luglio 2022

Alla fine di giugno aveva fatto scalpore il maxi richiamo negli USA delle lenticchie francesi e del Crumbles di porri di Daily Harvest. Ebbene, adesso sono arrivati gli esiti delle analisi: è stata tutta colpa della farina di tara.

Daily Harvest aveva lanciato ad aprile la sua nuova linea di Crumbles, disponibile nelle varietà noce e timo, lenticchie e porri. Solo ceh a giugno l’azienda si era affrettata a richiamare la variante con lenticchie e porri a seguito di una serie di malesseri da parte dei clienti. Inoltre aveva dichiarato che avrebbe aperto un’indagine per capire cosa fosse accaduto, chiedendo nel frattempo a chiunque li avesse già comprati di non mangiarle.

I sintomi erano stati di una certa importanza: oltre a nausea, vomito e mal di stomaco, c’erano anche stati problemi al fegato e alla cistifellea. Anzi: un cliente ha dovuto essere operato alla colecisti, con annessa asportazione dell’organo. Altri consumatori hanno lamentato alterazioni al fegato per almeno un mese dopo aver mangiato questi prodotti.

Ma adesso, finalmente i test hanno svelato l’arcano: è stata tutta colpa della farina di tara. Si tratta di un legume ad alto contenuto proteico che deriva da un albero originario del Perù. Daily Harvest, però, non ha specificato quale fosse il nome del produttore della suddetta farina.

L’azienda ha spiegato che hanno utilizzato questo ingredienti solamente in questi crumbles di lenticchie e porri e che adesso non si stanno più rifornendo da questo produttore che, fra l’altro, non fornisce nessun altro ingrediente per i loro 140 articoli. Questa è stata la prima e unica volta che hanno utilizzato la farina di tara, usata di solito nel mercato del Nord America come fonte proteica di origine vegetale.

Rimane ancora da chiarire quale fosse il problema di questa farina di tara. Nel frattempo si è venuto a sapere che anche un’altra azienda, la Revive Superfoods, ditta che produce alimenti surgelati con consegna a domicilio, ha ritirato dal commercio i suoi prodotti contenenti farina di tara, fra cui anche il frullato di mango e anans.