USA: ristoranti a buffet in crescita a causa dell’inflazione

di Manuela Chimera 8 Maggio 2023

Negli USA, finita la pandemia, tornano in auge i ristoranti a buffet. Effettivamente, durante il culmine della pandemia, fra i ristoranti che hanno maggiormente risentito delle restrizioni, ci sono stati proprio i ristoranti a buffet. Per ovvi motivi, non erano i più adatti ad essere gestiti dovendo sottostare a tutti i divieti che la pandemia da Covid-19 aveva imposto ai locali della ristorazione. Ma adesso questa tipologia di ristorante sta vivendo un nuovo Rinascimento anche per un altro motivo: l’inflazione e i rincari, infatti, hanno spinto i consumatori delle fase più povere a riversarsi in massa nei buffet.

Perché negli USA i ristoranti a buffet vanno alla grande?

Negli Stati Uniti la pandemia da Covid-19 aveva letteralmente schiacciato i buffet. Catene come Old Country Buffet e Furr’s Fresh Buffet erano state costrette a dichiarare la bancarotta nel 2021. Stessa cosa avevano fatto Cicis, Souplantation e Sweet Tomatoes. Le cause erano sempre le stesse: troppe restrizioni e divieti che mal si adattavano a questo tipo di offerta.

Solo che poi le restrizioni sono terminate, l’OMS ha dichiarato conclusa la pandemia ed ecco che Golden Corral, Cicis e Pizza Ranch, catene leader negli USA per quanto riguarda il servizio a buffet, hanno visto un aumento delle vendite del +125% da gennaio a marzo di quest’anno.

LEGGI ANCHE UK: sposa chiede un rimborso per il buffet agli invitati che le hanno dato buca

Il numero di accessi a questi locali si è impennato, superando quelli dei fast food e dei ristoranti a servizio completo. Ma perché i ristoranti a buffet sono tornati in auge? Beh, secondo gli analisti c’è un motivo ben specifico: l’inflazione ha spinto nei buffet sempre più clienti della fascia media e anche quelli a basso reddito.

Il ritorno in auge dei buffet, infatti, è iniziato a marzo 2022, proprio quando i prezzi del cibo hanno iniziato a salire. Questo ha fatto sì che il clienti dovessero scendere a compromessi. Anche gli acquirenti a reddito medio hanno iniziato a frequentare sempre di più catene di fast food a prezzi economici, visitando sempre più spesso anche i negozi del tipo “Tutto a un dollaro”.

Per cercare di risparmiare, dunque, ecco che questi clienti hanno deciso che un ristorante a buffet era più economico rispetto a un ristorante tradizionale (a parità di prezzo, potevano mangiare molto di più). Spiegato dunque l’arcano del perché i ristoranti a buffet negli Stati Uniti stiano vivendo una nuova Età dell’Oro.

Ricordiamo che, sempre negli Stati Uniti, a causa della pandemia sono stati chiusi ben 72mila ristoranti.