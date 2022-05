USA: su TikTok il panino deciso dai dadi di D&D

In USA un utente di TikTok ha postato il suo singolare modo per decidere cosa mettere nel panino: tira i dadi di D&D.

di Manuela 6 Maggio 2022

In USA un giocatore di Dungeons & Dragons ha postato su TikTok il suo metodo singolare per pranzare: gli ingredienti del suo panino vengono decisi dal lancio dei dadi di D&D.

I video di @AdventuresInAardia su TikTok sono diventati rapidamente virali: il suo metodo per stabilire cosa mangiare a pranzo è a dir poco originale. Jacob A. Pawuel, è un autore fantasy e appassionato di Dungeons & Dragons (a proposito: proprio negli Stati Uniti ha appena aperto un ristorante a tema) che ha deciso di giocare al gioco Roll for Sandwich grazie al quale lascia che i dadi decidano cosa debba mangiare a pranzo.

A pranzo Jacob solitamente mangia un panino. Così ha suddiviso i possibili ingredienti in quattro categorie:

carne

formaggio

salse

altro (verdure di solito)

Le opzioni all’interno di ogni categoria sono scritte in un elenco numerato, corrispondente a uno specifico dado a tot facce. Per esempio: se quel giorno nella categoria carne nel suo frigo sono presenti solamente quattro possibili opzioni, ecco che userà il d4, se sono presenti sei opzioni, utilizzerà il d6 e così via, fino ad arrivare al d20.

Ovviamente gli elenchi cambiano di giorno in giorno a seconda di cosa ci sia o meno nel suo frigorifero.

Una volta compilati gli elenchi, ecco che Jacob mette due fette di pane nel piatto e lancia un dado per ogni categoria: in base al numero uscito, seleziona l’ingrediente corrispondente di quella categoria e lo mette nel panino. Totalmente random: il panino di Jacob è nelle mani del Caso.

Jacob si impegna a mangiare qualsiasi combinazione salti fuori, non importa quanto neutrale o caotica sia. Ovviamente il destino non è sempre benevole, anzi, le probabilità che un panino sia caotico malvagio (se ci riferiamo ad Advanced D&D e seguiti) sono molto elevate.

Per esempio il primo giorno si è trovato con una combinazione di pastrami, sottaceti, sale, pepe e senape, abbastanza neutrale o anche legale volendo. Tuttavia l’ottavo giorno è arrivato l’allineamento caotico malvagio: granchio, formaggio al pepe, sottaceti e sciroppo al cioccolato Hershey. Cioè, il Male assoluto.

C’è anche da dire che, da quanto Jacob ha iniziato questo singolare esperimento, le regole del gioco sono state un po’ modificate, cosa che ha reso il tutto ancora più divertente da guardare. Intorno al sesto giorno, infatti, ha fatto rifornimenti in modo da ampliare le opzioni possibili, con anche più varietà di pane.

Quindi, se come me non sai mai cosa mangiare a pranzo e apri il frigo rimanendo imbambolato davanti agli ingredienti presenti nel vano tentativo di abbinarli, prova a lanciare i dadi. E che Fizban sia con te. O forse no.