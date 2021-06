USA, supermercati: cliente uccide una cassiera per una lite sulla mascherina

È accaduto negli USA: in uno dei supermercati Big Bear un cliente ha ucciso una cassiera a seguito di una lite sulla mascherina.

Secondo quanto riferito da Melody Maddox, sceriffo della contea di DeKalb, nella zona di Atlanta, la sparatoria è avvenuta all’interno del supermercato Big Bear di Decatur. Diverse persone erano presenti nel locale quando un uomo ha aperto il fuoco, sparando contro una cassiera e uccidendola.

Lo sceriffo ha spiegato che c’è stata una discussione in merito all’uso delle mascherine, ma di non saperne esattamente i contenuti. A questo punto, però, quello che è certo è che il cliente è uscito senza terminare l’acquisto, salvo poi rientrare, tirare fuori una pistola e sparare alla cassiera.

Il nome dell’uomo è Victor Lee Tucker Jr, ha 30 anni ed è residente a Palmetto, in Georgia (secondo quanto riferito dal Georgia Bureau of Investigation).

Nello scontro a fuoco è rimasto ferito anche uno dei vice delle forze di riserva (unità composta da agenti delle forze dell’ordine che non lavorano più attivamente, ma che possono fungere da volontari o svolgere lavori di security in accordo con l’ufficio dello sceriffo), impiegato part-time per la sicurezza del locale. L’uomo è stato colpito due volte, ma fortunatamente indossava un giubbotto antiproiettile. Portato all’ospedale, si trova in condizioni stabili. Ferito di striscio anche un altro cassiere. Purtroppo per la cassiera, però, non c’è stato nulla da fare.

Gli agenti del dipartimento di polizia della contea di DeKalb hanno arrestato Tucker mentre questi stava cercando di scappare dalla porta d’ingresso del supermercato.

Non è certo la prima volta che negli Stati Uniti succedono scene del genere. Ricordiamo, per esempio, la donna che aveva sparato da McDonald’s perché i dipendenti si erano dimenticati per due volte di mettere il bacon nel suo hamburger.

