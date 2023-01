USA: vietati fornelli e stufe a gas? Non proprio

Negli USA saranno vietati fornelli e stufe a gas? Le cose non stanno proprio così: si stanno valutando nuove leggi e misure per la protezione dell'ambiente, ma i vecchi fornelli restano dove sono.

di Manuela Chimera 12 Gennaio 2023

No, gli USA non stanno per vietare fornelli e stufe a gas. Gli statunitensi amano i fornelli a gas, se glieli portassero via scoppierebbe la rivoluzione. Quello che sta succedendo è che la Commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo degli Stati Uniti (CPSC) sta prendendo in considerazione l’idea di normare questo settore in modo da tutelare l’ambiente. Il che vuol dire che i vecchi fornelli e stufe a gas rimarranno dove sono, nessuno costringerà gli americani a cambiarli, ma quelli di nuova produzione dovranno probabilmente sottostare a nuove normative.

I fornelli e stufe a gas degli USA sono salvi

Premettiamo che non esiste ancora nessuna norma in tal senso: la Commissione sta ancora studiando come procedere. Le ipotesi al vaglio sono tante. Fra di esse figurano nuovi standard di produzione per le cappe da cucina per assicurarsi che filtrino le emissioni, il fatto che le stufe vengano vedute corredate di cappa aspirante o ancora divieti di importazioni.

Richard Trumka Jr, capo della Commissione, ha spiegato che qualsiasi opzione è ancora sul tavolo. L’unica cosa che non verrà fatta sarà obbligare gli americani a sostituire fornelli e stufe esistenti. Le nuove regole, infatti, si applicherebbero solamente ai nuovi prodotti.

Questo anche perché negli USA 40 milioni di famiglie cucinano su fornelli e stufe a gas: non si sognerebbero mai di separarsi dai loro fornelli. E nessuno ha mai pensato di obbligare i cittadini a passare per forza ai fornelli a induzione.

Le nuove regole si sono rese necessarie in quanto i fornelli e le stufe a gas sono una preoccupante fonte di inquinamento. Quando i fornelli vengono accesi, fuoriescono gas come il metano e inquinanti come il monossido di carbonio e la formaldeide.

La maggior preoccupazione la desta, però, il biossido di azoto il quale causa malattie respiratorie e problemi cardiovascolari. In particolare pare che sia collegato allo sviluppo di asma nei bambini.

Per questo motivo negli USA si sta cercando un modo per ridurre queste emissioni indoor. Il fatto è che, al momento, fornelli e stufe a gas non hanno l’obbligo di essere vendute insieme a una cappa (tranne che nei ristoranti, ma qui bisogna rispettare standard di sicurezza più rigorosi).

Gli esperti suggeriscono a chi non è dotato di una cappa aspirante, di utilizzare ventilatori, filtri dell’aria o anche semplicemente aprire una finestra durante la cottura.

Ovviamente l’industria del gas naturale non è molto contenta di questi tentativi di regolamentazione da parte del CPSC e sta contrastando in tutti i modi i tentativi degli attivisti ambientali di portare avanti le loro crociate contro questo genere di emissioni.