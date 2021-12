Vaccini Covid, a Milano cinque supermercati Esselunga faranno da hub

di Luca Venturino 7 Dicembre 2021

Non dovrebbe sorprendere che sempre più locali adibiti alla grande distribuzione, che siano supermercati o centri commerciali, si stiano prestando alla campagna di somministrazione dei vaccini da Covid-19 in qualità di hub: tra le grandi firme spicca anche Esselunga, che ha offerto la disponibilità di cinque delle sue strutture a Milano e non solo.

I supermercati in questione sono locati, per l’appunto, in via dei missagli a Milano, a Rubattino, Pantigliate, Pioltello e San Donato ma, a rigor del vero, va sottolineato che i tempi dell’effettiva concretizzazione di questa proposta di disponibilità sono ancora da accertare. Parallelamente ai centri della grande distribuzione, inoltre, si continua a valutare l’opzione di allestire hub vaccinali anche nelle stazioni delle metropolitane, seppur occorra verificare che questa soluzione possa offrire la stessa incidenza degli altri centri.

Nel frattempo sono state spiegate le linee guida dedicate ai bambini della Lombardia: gli appuntamenti sono previsti nel pomeriggio o nel weekend in orari prefissati che, oltre ad andare incontro alle esigenze delle famiglie, non interferiranno con l’orario scolastico. La prenotazione dell’appuntamento funzionerà come quella degli adulti, quindi attraverso la piattaforma di Regione Lombardia o attraverso uno sportello Postamat.