Alla fine la trattativa è andata in porto: Valsoia ha acquisito il 100% della Swedish Green Food Company come precedentemente preannunciato.

di Manuela 8 Settembre 2021

A metà luglio girava la voce che Valsoia volesse comprare l’azienda Swedish Green Food Company. Ebbene, detto fatto, ora è ufficiale: la Valsoia ha acquisito il 100% della Swedish Green Food Company.

Proprio ieri Valsoia, una delle principali società italiane attiva nel settore dei prodotti per l’alimentazione salutistica (nonché quotata sul Mercato MTA di Borsa Italiana) ha concluso gli accordi con la Green Pro International B.V., la società olandese che prima deteneva le quote della Swedish Green Food Company AB, società svedese focalizzata sulla importazione e distribuzione di prodotti 100% vegetali in Svezia.

La Swedish Green Food Company è stata acquisita per un controvalore di 250mila euro e il tutto nei tempi previsti: si ipotizzava, infatti, di concludere la trattativa entro il 30 settembre e così è stato. Grazie a questo nuovo acquisto, Valsoia potrà andare avanti nei suoi piani di espansione nei Paesi Europei, continuando lungo la strada dell’internazionalizzazione.

Questa operazione è stata resa possibile grazie anche alla collaborazione dello Studio Legale Rinaldi & Associati che ha assistito Valsoia durante tutta la trattativa, nonché grazie allo studio legale svedese Norelid.

Per quanto riguarda il mercato svedese, il settore delle alternative vegetali vanta consumi per un valore totale di 4,1 miliardi di SEK nel corso del 2020.