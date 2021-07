Valsoia sta per acquistare il 100% dell’azienda Swedish Green Food Company

È tempo di shopping in casa Valsoia: l’azienda sta per acquistare il 100% della Swedish Green Food Company, società specializzata nell’importazione e distribuzione in Svezia di prodotti tutti vegetali.

In realtà l’acquisizione non c’è ancora stata: per Valsoia S.p.A. ha stretto un accordo preliminare con la Green Pro International B.V., società olandese che ha il totale controllo della Swedish Green Food Company AB. Lo scopo è quello di acquisire il 100% della sua partecipazione sociale.

Si parla di un’operazione del controvalore di 250mila euro. Se tutto andrà come previsto, l’acquisizione dovrebbe completarsi entro il 30 settembre 2021 con il trasferimento del 100% del capitale sociale. Grazie a questa acquisizione Valsoia consoliderà ulteriormente la propria presenza in Europa.

In realtà Swedish Green Food Company distribuisce già da anni la marca Valsoia in Svezia, grazie ad accordi stretti con i più importanti retailer del Paese. Il suo fatturato nel corso del 2020 è stato di 2.500.000 SEK, mentre per il 2021 si prevede di arrivare a 3.000.000 SEK.

Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente di Valsoia, ha spiegato che questa acquisizione, in un paese ad alto potenziale per i mercati della alternative vegetali come la Svezia, rappresenta per Valsoia un ulteriore passo nel suo percorso di internazionalizzazione.

Sempre a proposito di Valsoia, ricordiamo che recentemente ha annunciato che distribuirà in Italia i cereali per la prima colazione Oreo O’s di Weetabix.