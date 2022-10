Varese: turisti spagnoli intossicati al ristorante, i media locali riportano un decesso

Dalla provincia di Varese, arriva una brutta notizia in merito alla comitiva di turisti intossicata dalle lasagne mangiate al ristorante: pare che uno di loro sia morto.

di Manuela 22 Ottobre 2022

Ci sono nuovi sviluppi in merito alla vicenda della comitiva di 57 turisti intossicati in provincia di Varese a causa delle lasagne: purtroppo pare che uno dei componenti del gruppo sia morto a seguito dell’intossicazione alimentare.

Se ricordate, tutto era accaduto nella notte fra martedì 18 e mercoledì 19 ottobre. Una comitiva di 57 turisti spagnoli, ospitata presso l’hotel Sorriso di Darfo Boario Terme, si sono recati con un bus in un ristorante di Somma Lombardo, vicino all’aeroporto di Malpensa. Questa era la loro prima tappa del viaggio in Italia in quanto la destinazione finale erano le montagne del Bresciano.

Giunti nel ristorante, hanno mangiato tutti lo stesso menu, incluse le lasagne. Solo che la sera, una volta tornati in albergo, hanno cominciato a sentirsi male, con sintomi come vomito e diarrea. Due di loro hanno dovuto essere ricoverati in ospedale e, secondo le ultime informazioni, uno di loro sarebbe deceduto.

Sulla vicenda sta ora indagando l’Ats bresciana che ha incaricato l’Ats Insubria di analizzare campioni di lasagna e spezzatino. La causa dell’intossicazione alimentare andrebbe ricercata negli Escherichia coli.

Oltre all’Ats, nella questione sono intervenuti anche i Nas. L’inchiesta, coordinata da Vittorio Caramore, pubblico ministero di Busto Ciro, sta andando avanti, ma potrebbe essere necessario effettuare un esame autoptico per essere sicuri che il cibo ingerito sia stata la causa della morte. Inoltre, solo quando questa correlazione verrà confermata, verrà reso noto il nome del ristorante che al momento è sotto indagine.