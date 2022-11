Veneto: sequestrate 2 tonnellate di pesce privo di tracciabilità

Una maxi operazione della Guardia Costiera in Veneto (e zone limitrofe) ha permesso di sequestrare qualcosa come 2 tonnellate di pesce, privo di tracciabilità e pescato illegalmente.

di Manuela 4 Novembre 2022

In Veneto (e alcune zone limitrofe) la Guardia Costiera ha messo in campo una maxi operazione grazie alla quale ha sequestrato 2 tonnellate di pesce privo di tracciabilità, pescato illegalmente anche in zone della costa in cui la pesca è vietata.

Ma non solo: la Guardia Costiera, durante l’operazione ribattezzata “Fenice”, ha scovato pescherecci con sistemi a strascico e volante attivi sotto costa e un supermercato con pessime condizioni igienico-sanitarie.

Le ispezioni erano state organizzate con lo scopo di bloccare la pesca illegale e controllare che tutta la filiera dei prodotti ittici rispettasse la normativa. Solo che, durante i 66 controlli effettuati, ecco che la Guardia Costiera si è trovata a dover sequestrare 2 tonnellate di pesce e a elevare 27 multe per un totale di 51.500 euro.

Alcune ispezioni si sono svolte in mare. Qui i militari hanno scovato alcuni pescherecci che usavano sistemi di pesca a strascico e volante sotto costa, quando in realtà fino al 31 ottobre c’era il divieto entro le 6 miglia dalla costa. Un altro peschereccio è stato beccato mentre transitava in una zona di sicurezza vietata davanti al litorale di Porto Levante. Inoltre alcuni pescherecci che utilizzavano la pesca a strascico o la draga idraulica per le vongole non avevano compilato correttamente il giornale di pesca.

Tuttavia le ispezioni non hanno riguardato solo il mare. In Veneto, nella zona del mantovano e in provincia di Pordenone sono stati controllati anche alcuni esercizi di ristorazione. Qui sono state scoperte diverse irregolarità:

detenzione e commercio di prodotti ittici privi di etichettatura e tracciabilità

non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP)

Anche in questo caso la merce è stata sottoposta a sequestro, prima di essere inviata allo smaltimento. Si aggiunge poi un controllo effettuato in un supermercato: anche qui pesce era sprovvisto di etichettatura e tracciabilità, ma in aggiunta le condizioni igienico-sanitarie del locale non erano a norma. Pure qui la merce è stata sequestrata, mentre l’attività commerciale è stata sospesa.

Anche a Salerno, recenti controlli su pescherie e ristoranti, hanno permesso di sequestrare 450 kg di pesce.