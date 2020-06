Venezia: riapre Caffè Florian con nuovi orari

A Venezia sta per riaprire il Caffè Florian, uno dei simboli di Piazza San Marco. Da venerdì 12 giugno il locale aprirà i battenti, ma attenzione: sono previsti nuovi orari. A dare l’annuncio è stato Marco Paolini, l’amministratore delegato di Sacra, la società che gestisce il Caffè Florian.

Paolini ha spiegato che in queste settimane di chiusura forzata a causa di motivi sanitari, hanno visto migliaia di foto di Venezia e di Piazza San Marco vuota. Chiudere il Caffè è stata una decisione necessaria e dolorosa allo stesso tempo.

Ha poi continuato sottolineando come Venezia e il Florian facciano parte della stessa storia: l’azienda non vede l’ora di lasciarsi alle spalle questa triste pagina che ha segnato tutta la Terra. Il fatto è che neanche le guerre erano riuscite a far chiudere il Caffè Florian, mentre un virus sì. E proprio nell’anno in cui il locale si preparava a festeggiare il suo 300esimo compleanno.

Come dicevamo, però, al momento Caffè Florian riaprirà con orari ridotti. In questa Fase 3, fino almeno alla fine di giugno, il Caffè Florian sarà aperto solamente dal giovedì alla domenica dalle ore 11.30 alle ore 20. Da luglio, poi, l’auspicio è quello di riprendere le aperture giornaliere, escluso il mercoledì in quanto è il loro giorno di chiusura settimanale per turno.