Verona, incendio in un’azienda di trasformazione dei cereali: aperte le indagini sulle cause

di Luca Venturino 18 Agosto 2022

Continuano le segnalazioni di incendi sul territorio nazionale: nella notte tra lunedì 15 ferragosto e martedì 16, infatti, tre squadre di vigili del fuoco sono dovute intervenire nel comune di Roverchiara, in provincia di Verona, per domare un rogo scoppiato in un’azienda attiva nell’ambito della trasformazione dei cereali per la produzione di prodotti alimentari come farine, oli e lecitine. Secondo quanto lasciato trapelare dai rapporti dei pompieri questi ultimi sarebbero intervenuti intorno alle ore: l‘incendio aveva preso a svilupparsi all’interno di una struttura di alluminio dell’azienda in questione che veniva utilizzata dagli addetti ai lavori come magazzino ricambi e utensili.

Fortunatamente l’intervento dei vigili del fuoco ha impedito che il rogo si propagasse verso le aree dove vengono effettivamente svolti i processi produttivi – tanto che, una volta domate le fiamme, non sono stati riportati danni di alcun tipo. Gli sforzi dei pompieri si sono in ogni caso protratti fino alle sette del mattino: dopo aver facilmente identificato l’origine dell’incendio, i presenti – appartenenti a due squadre dei vigili di Verona e una da Legnago – hanno proceduto con le operazioni di riduzione e infine di neutralizzazione. Importante notare, per di più, che la stessa azienda ha sottolineato che l’attività dell’impianto produttivo era di fatto sospesa per la settimana di Ferragosto, e che tutti i dispositivi di sicurezza – compresi i sistemi antincendio – erano dunque attivati e regolarmente funzionanti, tanto che la loro entrata in funzione ha innegabilmente contribuito nel domare le fiamme.

I Carabinieri, nel frattempo, hanno aperto le indagini sull’accaduto: a seguito della denuncia da parte di un rappresentante dell’azienda, per di più, hanno posto sotto sequestro l’intera area interessata dal rogo in modo da poterla ispezionare con calma e precisione e fare luce sul caso.