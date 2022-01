Verona, l’artista Cibo censura i graffiti dei No Vax

di Luca Venturino 17 Gennaio 2022

Si chiama Pier Paolo Spinazzè, ma forse lo conoscete meglio come Cibo: si tratta del writer di Verona diventato famoso per la sua abitudine a coprire svastiche e altri simboli fascisti dalla città con cupcake, bignè, dolci e altre cose buone. Ora, però Cibo ha iniziato una nuova missione e declina i suoi sforzi artistici alla censura dei graffiti No Vax.

“Una mela al giorno toglie i No Vax di torno” sostiene sui social, spiegando ai suoi follower che quello che sta facendo è semplicemente “senso civico”. Insomma, bello vedere che le minacce e gli attentati alla sua sicurezza da chi, evidentemente, è più offeso da qualche bignè che da svastiche e da incitamenti alla violenza, non abbiano per nulla scalfito il suo spirito, tanto da decidere di ampliare il suo campo d’azione anche verso i No Vax.