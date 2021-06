Verona: scoppia un incendio in un allevamento, 500 mucche salvate

A Verona è scoppiato un incendio in un allevamento sito in via Ronchi a Minerbe. Il rogo si è scatenato in un fienile annesso a una stalla che conteneva 500 mucche: fortunatamente tutti i bovini sono salvi.

Così come riportato da VeronaSera, tutto è accaduto il 2 giugno, giornata della Festa della Repubblica. Intorno alle ore 18 è scoppiato un grosso incendio in una struttura che contiene quasi 2.000 quintali di fieno.

Sul posto sono subito arrivati i Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Legnago e Caldiero, in aggiunta a mezzi e autobotti provenienti dalla sede centrale di Verona. I pompieri si sono attivati subito per cercare di domare le fiamme. Vicino al fienile in cui le fiamme bruciavano, infatti, c’era una stalla che ospitava 500 bovini.

Gli animali erano, dunque, in pericolo, ma i Vigili del Fuoco si sono adoperati per tutta la notte per spegnere le fiamme. Una volta domato il rogo, ecco che giovedì mattina è partita l’operazione di smassamento e messa in sicurezza della struttura. Come anticipavamo, le mucche si sono salvate, anche se permangono i danni al fienile. Adesso bisognerà anche cercare di capire da dove sia partito l’incendio.

Sempre a proposito di fiamme, pare invece che abbia creato più danni del previsto l’incendio scoppiato ieri alla Coop di Ponte a Greve, in provincia di Firenze.