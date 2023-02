Mykonos, 100 euro per un Mojito: Tripadvisor interviene e mette in guardia i turisti

di Luca Venturino 16 Febbraio 2023

Quella della “trappola per turisti” è una legge non scritta che, nel bene o nel male, conosciamo un po’ tutti. La si accetta di buon grado, cercando di tutelare il più possibile il proprio portafoglio da incursioni troppo sfacciate; ma sovente si finisce per chiudere un occhio e pagare il conto senza troppe storie. D’altronde si va in vacanza solo una volta l’anno, no? Ci sono però casi in cui non c’è sole o mare o spensieratezza che tenga, e il conto eccessivamente salato finisce per pesare sullo stomaco come un macigno per il resto della vacanza. È questo un po’ il caso del DK Oyster, ristorante in quel di Mykonos, che ha prezzi talmente alti che il sito di recensioni Tripadvisor ha ritenuto opportuno intervenire per mettere in guardia i turisti.

“Lasciate ogni speranza, o voi che entrate”

La proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’esperienza di una coppia di turisti, Jessica Yarnall e Adam Hagaun, rimasti comprensibilmente scioccati nello scoprire che sul loro conto campeggiava un proibitivo 800 euro da pagare. Carta o contanti, in questo caso, poco cambia: a far alzare il proverbiale sopracciglio ai due è stato il prezzo dei loro Mojito – 100 euro l’uno.

La coppia era convinta di pagare “appena” 25 euro a drink – potete immaginare la loro amara sorpresa -, e non ha mancato di protestare con il personale lì presente. Il ristorante, stando a quanto riportato, avrebbe spiegato questa discrepanza spiegando che il prezzo pubblicizzato di 25 euro per un Mojito si riferiva a una porzione di dimensioni ridotte. Tutto chiaro, no?

Naturalmente l’avventura di Jessica e Adam non è un caso isolato, anzi: la pagina di Tripadvisor del locale è letteralmente tappezzata da simili storie dell’orrore, tanto che il ristorante ha collezionato ben 761 recensioni con valutazione “Terribile” contro appena 342 con valutazione “Eccellente”.

Sappiamo che, in casi come questo, la curiosità è più forte dell’istinto di autoconservazione. Vi facciamo qualche esempio: quattro birre, quattro shot di tequila e una scodella di gamberetti per 425 euro; o in alternativa un “pasto leggero” (non sono specificate le portate, badate bene) per quasi 600 euro.

I prezzi del locale non sono passati inosservati: come vi abbiamo anticipato in apertura, lo stesso Tripadvisor ha deciso di intervenire mettendo in bella vista il seguente messaggio: “Tripadvisor è stato informato dei recenti resoconti riguardanti questa proprietà che potrebbero non riflettersi nelle recensioni. Consigliamo di eseguire ulteriori ricerche prima di pianificare la vostra visita”.