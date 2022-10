Versilia, Escherichia coli nelle arselle, l’allerta dell’Asl

In Versilia l'Asl ha lanciato l'allerta: avendo trovato degli Escherichia coli nelle arselle, non solo queste vanno consumate solo ben cotte, ma anche le spiagge sono state temporaneamente declassate.

di Manuela 27 Ottobre 2022

Spostiamoci in Versilia perché qui l’Asl ha lanciato un’importante allerta: visto che sono state trovate delle arselle positive alla presenza dell’Escherichia coli, ecco che l’Asl consiglia di mangiare questi molluschi solamente se ben cotti. Inoltre ha anche temporaneamente declassato le spiagge della Versilia.

Durante la analisi di alcuni campioni di arselle prelevati al banco naturale di Ponente Tr2 in piazza Mazzini a Viareggio, ecco che è stata riscontrata la presenza dell’E. coli. Per questo motivo l’Asl Toscana Nord Ovest ha temporaneamente declassato tutto il banco naturale “zona Versilia”, quello sito fra il porto di Viareggio e il confine con Forte dei Marmi, in provincia di Lucca. In questo modo tale zona è passata da Classe A a Classe B.

A diramare la notizia è stato l’ufficio Ambiente del Comune di Pietrasanta. Tatiana Gliori, assessore comunale all’Ambiente, ha però specificato che tale provvedimento non comporta assolutamente il divieto di consumo. Tuttavia bisogna porre maggiore attenzione sia nel momento dell’acquisto del prodotto, sia e soprattutto durante la preparazione: in questo periodo le arselle devono essere mangiate solo se ben cotte, non crude.

Ad agosto, invece, Escherichia coli ed enterococchi erano stati rilevati nell’acqua della zona di Nettuno a Roma, motivo per cui era anche stato vietato il bagno.