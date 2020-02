Vicenza: intossicati 2 bambini e 2 coppie a causa delle frittelle di Carnevale

A Vicenza due bambini e due coppie sono stati intossicati dalle frittelle di Carnevale. Quello che è accaduto è molto semplice, a tavola arrivano le frittelle di Carnevale (chi non le mangia in questo periodo?) e poco dopo sopraggiungono i sintomi classici delle intossicazioni:

vomito

diarrea

dolori addominali

A causa del malessere, le due coppie e i due bambini sono tutti finiti in ospedale. La diagnosi qui è stata chiara: intossicazione alimentare. Ma qual è stata la causa di questa intossicazione? Pare che la colpa di tutto sia dovuta alla crema avariata utilizzata per farcire le frittelle. La crema era stata preparata alcune ore prima da una casalinga di 44 anni con uova che non erano fresche (c’è un motivo se da tutte le parti viene detto di usare solo uova freschissime!). Anche la donna, comunque, è stata male, sempre per lo stesso motivo..

Secondo quanto rivelato da Il Giornale di Vicenza, i primi a sentirsi male sono stati proprio i bambini, seguiti a ruota dagli adulti. Accertamenti fatti in ospedale hanno comunque escluso che la causa dell’intossicazione potesse essere una ben più grave Salmonellosi, ma comunque sia i sintomi hanno imposto ai sfortunati commensali di rimanere a casa da scuola e dal lavoro.