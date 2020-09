Vicenza: vietato il kebab in centro città

A Vicenza il Comune ha vietato il kebab in centro città. Messa così la questione è un po’ criptica, per cui ampliamo il discorso. In pratica è stato pubblicato il nuovo regolamento comunale in merito alle attività commerciale. Il focus della questione è tutelare il centro cittadino, per cui via kebab, compro oro e phone center dal centro.

Il sindaco Francesco Rucco ha spiegato che, fino a nuovo regolamento, verranno favorite solamente le aperture di attività con naturale attitudine al bello della città d’arte, patrimonio Unesco. Queste nuove norme saranno valide nell’area di circonvallazione interna della città e proibiranno l’apertura delle seguenti attività:

macelleria e polleria non italiana (inclusa la carne halal)

bar e ristoranti affiliati a grandi catene con prodotti non facenti parte della tradizione alimentare locale

medie e grandi strutture di vendita di prodotti sia alimentari che non alimentari (supermercati)

attività relative a pasti industriali precotti

fast food

locali in cui la vendita o somministrazione di alimenti avviene solo tramite apparecchi automatici

prodotti a base di cannabis

negozi di bigiotteria di bassa qualità

oggettistica etnica

usato (esclusi, però, i negozi di abbigliamento e accessori vintage, arredo e oggettistica da collezione)

accessori per telefonia (esclusi i questo caso i marchi di telefonia mobile)

phone center

carrozzeria

gommista

compro oro

money transfer

lavanderie self service

centri massaggi non associati ad attività estetica

sexy shop

Francesco Rucco ha spiegato a Il Giornale di Vicenza che tale regolamento rispecchia la loro visione di un centro storico che sia vivo, attrattivo e di qualità. Vicenza è una città turistica e bisogna valorizzare questa sua identità, promuovendo le attività che siano in linea con la naturale attitudine al bello della cittadina.