Video inchioda un fattorino: ruba la pizza e la ricompone nel cartone

Qualcuno è riuscito a filmare un fattorino intento a rubare una fetta di pizza dal cartone che stava per consegnare, per poi coprire le tracce del misfatto. Come? Ha ricomposto la pizza in maniera perfetta, tagliando qua e la, aggiustando la disposizione delle porzioni. Il video amatoriale, girato dai clienti stessi o da qualcuno che evidentemente aveva sospetti sul delivery, è diventato virale su Tik Tok e sul web tutto: difficile non riconoscere genialità in questo rider. Anche se, di fatto, sta rubando.

Altro che chiedersi quanto sia giusto lasciare di mancia a chi ti consegna il cibo a casa, qui la questione è se lasciargli o no qualcosa da mangiare: date le condizioni precarie di molti addetti al delivery, forse non è una cattiva idea.

Questione di geometria

Come si evince nel video in questione, il rider è organizzatissimo con tanto di taglierino affilato e scotch per richiudere il cartone come se niente fosse. Soprattutto con quella maestria che fa evincere un comportamento recidivo: rapido, sicuro senza indugio alcuno, preciso come un cecchino, taglia a colpo sicuro. Il gioco è stato ovviamente possibile perché, evidentemente, il locale consegna la pizza già tagliata a fette.

Dopo averne mangiata una – nemmeno troppo piccola – il fattorino tagliuzza lembi e punta delle fette circostanti, e le riposiziona creando nuovamente un cerchio perfetto. Nessuno si accorgerebbe mai che manca una fetta dall’insieme, e nemmeno che la pizza sia stata manipolata. Non so voi ma a me più il furto e l’inganno da fastidio il fatto che la pizza sia stata toccata a mani nude. I droni, in fondo, potrebbero davvero non essere una cattiva idea!