Vienna: durante il Coronavirus si consegna cibo a domicilio in carrozza

A Vienna durante l’epidemia da Coronavirus si consegna il cibo a domicilio in carrozza. In realtà non è che la carrozza gira di casa in casa: la maggior parte delle consegne avviene all’InterContinental Hotel di Vienna, attualmente chiuso a causa dell’emergenza Covid-19, ma che ha trovato comunque un modo per aiutare la città a superare il difficile periodo.

Di sistemi strani per il food delivery ce ne sono a bizzeffe: si va dai droni ai cani che portano la spesa a casa. Però cavalli e carrozze mancavano ancora all’appello.

Anche a Vienna, l’emergenza Coronavirus, come qui da noi, ha spinto il Governo a chiudere bar, locali e ristoranti fino a metà maggio. Tuttavia il cibo bisognerà pur consegnarlo a domicilio in qualche modo, soprattutto a chi non può uscire di casa.

Ecco che allora a Vienna il cibo viene consegnato grazie anche a carrozze trainate da cavalli. Come dicevamo, questo servizio è principalmente incentrato sull’attività dell’InterContinental Hotel di Vienna. Di per sé è chiuso, tuttavia la maggior parte degli alimenti trasportati dalla carrozza va nelle cucine dell’Hotel in quanto questi sta preparando più di 350 pasti caldi da portare agli anziani e alle persone in isolamento o in quarantena che non possono uscire di casa per andare a fare la spesa o comprarsi da mangiare.