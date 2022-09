Vietnam: chiusi tutti i ristoranti e bar di Train Street ad Hanoi per problemi di sicurezza

di Manuela 16 Settembre 2022

Spostiamoci in Vietnam perché qui le autorità hanno deciso di chiudere tutti i ristoranti, bar e locali di Train Street ad Hanoi, strada celebre fra i turisti che amano scattarsi foto sui suoi binari. Il tutto è stato motivato sostenendo che ci siano problemi di sicurezza.

Il che potrebbe ancora essere visto che le rotaie del treno sono ancora operative e i turisti continuano a farsi foto seduti o sdraiati sui binari, correndo il rischio di essere investiti dal treno.

Per questo motivo il governo regionale di Hanoi ha deciso di revocare tutte le licenze per le caffetterie, locali e altre attività commerciali lungo la strada. I locali hanno tempo fino al 17 settembre per chiudere. In aggiunta, per impedire ai turisti di accedere alla strada, sono state collocate barricate.

Secondo quanto riferito, i proprietari dei negozi hanno ricevuto pochissimi giorni di preavviso. La notizia della chiusura ha avuto effetti contrastanti su chi vive vicino a Train Street o su chi si basa sui turisti per vivere. Il proprietario di un bar di Train Street ha dichiarato che sarebbe meglio se esercenti, popolazione locale e autorità collaborassero per contribuire allo sviluppo della strada.

Per contro c’è anche chi plaude a questa decisione: è la Viet Nam Railway Corporation, azienda che gestisce la linea ferroviaria e che ha proposto che bisognerebbe considerare reato chi gestisce i locali, fa foto o video lungo la strada.

